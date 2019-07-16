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「阿尼基」交太多女朋友腰酸背痛　他一看驚呼：背後趴39個小孩

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▲鹿港地藏王廟。（圖／鹿港地藏王廟總幹事林慧娟提供）

▲鹿港地藏王廟。（圖／鹿港地藏王廟總幹事林慧娟提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港地藏王廟香火鼎盛，尤其每年逢農曆7月普渡，就有上萬人參加超渡法會，其中「超渡嬰靈」這一項目，吸引其中1／3夫妻、情侶報名，據總幹事林慧娟說，前兩年有1名「阿尼基」男子因為年少不懂事，交了太多女朋友，也拿過不少小孩，因此前來廟裡超渡39個嬰靈，讓她印象最深刻。

▲鹿港地藏王廟。（圖／鹿港地藏王廟總幹事林慧娟提供）

林慧娟說她還記得是在2017年的7月份，這名男子看起來精神不好，眼眶灰暗，說起話來也沒啥氣力，全身腰酸背痛，男子到了廟裡就說要參加嬰靈超渡，便問了緣由。

原來男子長年被腰痠背痛所苦惱，整天無論坐者或躺著都難過，看了醫生也不見好轉，後來在友人介紹下到宮廟問事，乩童說男子的背部被許多許多小孩趴著不放，一算竟然是39個，讓他著實嚇出一身冷汗。

▲鹿港地藏王廟。（圖／鹿港地藏王廟總幹事林慧娟提供）

後來這名男子當年超渡完嬰靈後，也跟林慧娟說，都是因為他年輕不懂事，所以才做出那麼懵懂的荒唐事，非常的後悔，真心希望這些被他遺棄的小孩在菩薩的引渡下，都能順利投胎轉世。

林慧娟說，尤其這兩天看到1對情侶，將懷孕7天的小孩拿掉，到廟裡參加報名「超渡嬰靈」時，女方眼淚流不停，她的心裡面都非常不捨，也規勸時下年輕人，真的安全保護措施要做好，才不致因為一時的快樂，犧牲掉一個新生命。

▲鹿港地藏王廟。（圖／鹿港地藏王廟總幹事林慧娟提供）

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關鍵字：地藏王廟,阿尼基,嬰靈,鹿港

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