身後「跟了2個小孩」被拒入廟　乩童說出79歲嬤藏了60年的秘密

▲鹿港地藏王廟。（圖／鹿港地藏王廟總幹事林慧娟提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

住在南彰化1名79歲阿嬤，5月間在家人的陪同下，前往鹿港地藏王廟，要提前報名中元超渡法會，對象是阿嬤身後的2名嬰靈；阿嬤向廟方表示，她曾在年輕時拿掉小孩2個小孩，但沒想到還跟著她，一定要參加今年農曆7月舉辦的法會，希望嬰靈趕緊去投胎轉世。

阿嬤還眼眶泛紅的鹿港地藏王廟總幹事林慧娟說，之前她有去縣內另外一間寺廟拜拜時，辦事的乩童認為她身後跟了2個小孩，身體不乾淨，就是不讓她入廟，因此才想趕緊到地藏王廟超渡這2名嬰靈。

阿嬤說，她原本以為早年經濟不好，拿掉孩子，也沒想太多，小孩應該早早就去投胎好人家，沒想到如今她年紀快80歲，兒孫成群，也已經當了阿祖了，沒想到乩童竟然當著她的面說出早年一直無法啟齒的事情，讓她的心情非常難過。

林慧娟也說，每年農曆7月13至15日，地藏王廟都有舉辦中元超度活動，去年有8千多人來參加，尤其超渡嬰靈夫妻、男女朋友都不少，除79歲的阿嬤外，也有家人陪國中女兒前來報名參加，有1名男子1次超渡39個嬰靈，更讓她印象最深刻。

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