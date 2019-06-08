端午鹿港小鎮人潮滿滿　正妹模特兒龍舟隊全場high翻天

記者唐詠絮／彰化報導

國際龍舟賽在鹿港福鹿溪進行，7日傍晚進入活動高潮，堤岸周邊湧入滿滿的人潮，由藝人馬國賢擊鼓、楊繡惠負責奪標旗的正妹模特兒隊最引人注目，一走下龍舟船，現場歡呼聲不斷，馬國賢一手掌鏡自拍，還教正妹群如何握船槳，至於有沒有信心，大家都緊張說「沒有信心」，話一出，惹得大家都笑了出來。

▲模特兒龍舟隊最引人注目。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲馬國賢當擊鼓手，還不忘自拍。

彰化縣長王惠美則是首度擔任縣市長表演隊的擊鼓手，她汗流浹背笑著說，心情非常high，只有練習2次就有第2名的成績，「相信明年的勝利一定是屬於我們的。」

▲楊繡惠參加划龍舟，心情緊張又開心。

「鹿港慶端陽」今年共有118支隊伍報名，超過3千名選手水划龍舟，其中有16隊是來自大學外籍師生所組的國際體驗隊，共有24個國家隊伍到鹿港體驗端午划龍舟的傳統習俗，這也是彰化縣舉辦龍舟賽活動以來，參加人次最多的一次。

▲馬國賢教模特兒們如何划船槳。

王惠美指出，鹿港慶端陽活動從民國68年開始到現在已有40年頭，也是交通部觀光局名列12大節慶之一，為了讓更多人瞭解鹿港小鎮夜的美，將龍舟賽從下午開始一直延伸到晚上，也讓選手以及觀賞龍舟賽的鄉親都能夠有比較好的舒適環境，不會那麼炎熱。

除了在龍舟賽會場有漂亮的燈飾之外，在鹿港的中山路、菜市場、公會堂、文武廟等地方，也有非常多漂亮的燈飾，非常適合鄉親來欣賞夜的鹿港，燈展原本開放到晚上10點，應鄉親要求，從6日開始延伸到11點，一直持續到6月30日。

▲攤商希望晚上生意會越來越好。

今年端午節連假3天，鹿港人氣強強滾，擠滿鹿港小鎮，至龍舟比賽結束後，人潮仍不斷地湧入，主辦單位還在龍舟路上設小吃攤，讓遊客邊遊賞光雕夜景之餘，順道品嘗小吃。一名遠從北部到鹿港設攤的商家表示，白天生意還可以，相信越晚生意會越好。

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