韓國瑜國政議題採書面答覆　王淺秋：用文字才不會被斷章取義



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨出線後，勢必會開始會被問國政相關議題，不過韓國瑜16日表示「未來所有國家的問題，我們用書面答覆，有關市政問題我很樂意來口頭跟大家報告」。對此新聞局長王淺秋說明，不是政治議題不回答，而是訪問時場面混亂，問題沒有完整回覆完就會被打斷，盡量以文字說明清楚，才不會被斷章取義。

韓國瑜面對媒體提問有關總統找副手或是誰來接棒高雄市長等議題，一概都不回應，他說「現在一心一意來拼市政，所以未來所有國家的問題，我們用書面答覆，有關市政問題我很樂意來口頭跟大家報告，我再重申一遍，關於市政，我本人會非常樂意來親自跟大家答覆，如果問到選舉跟國政的問題，我會以書面來向大家報告」。

▲高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者洪靖宜攝）

但國政問題要「書面答覆」，慘遭民進黨副秘書長郭昆文酸「皇帝批奏章」。不過高雄市新聞局長王淺秋則說「不是不回答政治議題，因為市政議題有義務要讓大家了解，但有時因為堵訪場面混亂，有些問題還沒答完就被打斷，回答不完整，就很容易被誤會，被斷章取義，因此需要完整論述，盡量以文字說明」。

王淺秋也說，「如果兩岸議題是和高雄賣水果有關，那就是高雄市政問題，但如果是兩岸三地大政方針，或是當總統規劃和政策議題，不適合三兩句就講完，不然很容易再被誤會」。