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「民進黨上班首日像進成功嶺」 林飛帆談公投修法：脫鉤大選是其次

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▲林飛帆。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲林飛帆。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨15日召開中央黨部主管人事公布記者會，正式宣布林飛帆接任民進黨副秘書長。林飛帆表示，他之所以會接任民進黨副秘書長，是因為有感於中國大陸對台資訊戰，未來他將致力於台灣社會轉型的世代對話，除了是守護本土政權，更是針對社會轉型做準備。林飛帆16日透露第一天上班心得，「像是進成功嶺的第一天」，提及對於公投修法的態度，他認為公投脫鉤大選是其次問題。

林飛帆16日下午與黨主席卓榮泰與媒體茶敘，他透露第一天上班心情，「像進成功嶺的第一天」。他說，上班第一天還有很多狀況要熟悉，因為自己過去對民進黨黨務沒有那麼熟悉，還需要花一段時間認識同仁以及熟悉環境等。卓榮泰補充說，昨天看到林飛帆不在辦公室，反而花了許多時間與黨部同仁溝通了解工作。

針對過去和民進黨立場有所不同，這次對於蔡政府的公投修法有何想法，林飛帆解釋，自己先前在島國前進時對於公投主要的主張是降低鳥籠公投門檻，極力打破過高門檻，這一次的修法並沒有影響到這個部分；另外此次修法反而是增加彈性，讓審議期延長，他個人認為是好事，島國前進的夥伴就他所知是沒有反對。

面對媒體追問是否認為公投與大選脫鉤是負面影響，林飛帆說，對自己而言支持的是審議期的延長，綁不綁大選是其次問題。

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關鍵字：林飛帆,民進黨,成功嶺,公投

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