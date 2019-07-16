林飛帆加入民進黨　林昶佐盼與邱顯智談如何團結更多力量

▲林飛帆接任民進黨副秘書長。（圖／翻攝自民進黨臉書）

政治中心／綜合報導

林飛帆15日接下民進黨副秘書長。對此，時代力量立委林昶佐16日表示，時代力量黨主席邱顯智是他的創黨夥伴，還拉時代力量立委洪慈庸加入，一起奮鬥到現在，時代力量已是擁有超過20位黨公職的台灣本土政黨，他也特別向人在美國的邱顯智喊話「快回來」，期盼討論如何團結更多力量。

林昶佐在臉書表示，邱顯智正在美國用一卡皮箱，最節省的裝配，向台灣鄉親巡迴演講、趕車趕飛機，闡述時代力量的理念，團結守護台灣的願景，還要一面零時差的與台灣保持聯繫，同時面對台美兩地的拷問。

林昶佐提到，四年前，他也扛過這個可怕的鐵人行程，帶著一群夥伴前進的龐大壓力，邱顯智和他是創黨夥伴，還拉洪慈庸進來，努力為台灣開創新的可能，人越來越多，一起奮鬥到現在，時代力量已是擁有超過20位黨公職的台灣本土政黨。

林昶佐指出，「團結這個時代更多的力量來幫助台灣走向我們期許的美好未來」，是他對這個黨的想像，洪慈庸說好久沒聊一聊，邱顯智接下主席這個重擔以來，大家也有很多的溝通討論，但在面對時代力量發展的壓力下，大家確實忙於黨務、忙於立院地方，很久沒像創黨之初那樣，抱著初心好好替彼此加油打氣。

最後，林昶佐也向人在美國的邱顯智喊話，聊聊時代力量如何能在這次台灣關鍵的課題中，扮演團結更多的力量來推進台灣的角色，「顯智在美國辛苦了，我們等你快回來！」