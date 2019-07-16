柯文哲批民進黨「說謊成性」　卓榮泰：人事規劃本就不會敲鑼打鼓

▲柯文哲批民進黨說謊成性。（圖／記者莊喬迪攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，台北市長柯文哲16日批評綠營一開始否認，結果林飛帆馬上就接任，根本是「說謊成性」。對此，民進黨主席卓榮泰16日下午與記者茶敘時回應，人事規畫本來就不會敲鑼打鼓，相信柯文哲處理人事也是一樣做法。

柯文哲表示，「你去看當年賴清德要上台，或是這次蘇貞昌要上台，一直到林飛帆要上台，所以應該用說謊成性」，柯文哲16日受訪時說，明明人事都確定，但前幾天還開記者會澄清，所以這是一個不把誠信當作重要的國家。

柯文哲直言，看看賴清德、蘇貞昌或是林飛帆的上台，「我就用4個字來形容，說謊成性，為什麼說謊成性？因為人民對這種政府說謊也不會很在意，所以有時候是我們整個國民的水準。」

面對柯文哲批評，卓榮泰表示，從中央到地方，人事案在規劃跟過程中，本來就不會敲鑼打鼓滿街去講，而是要等到確定了才會對外公布。他坦承，黨的確跟林飛帆接觸時間很長，但沒有到最後敲定，都不會對外去講，這一點相信不管檢視任何一個政治人物，甚至是柯市長在內也是如此。

卓榮泰強調，用這樣的狀態去說民進黨說謊成性，做出延伸的解釋不太公平，未來在處理人事上也會維持相同作法，希望能夠彼此了解。