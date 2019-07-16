Android Q Beta 5　Google：最接近正式版的版本

▲（圖／翻攝 avast）

科技中心／綜合報導

Google預計今年要推出最新作業系統Android Q，近期已發布至第5個Beta版本，近日Google開發者官方就指出，這是最接近最終版本的一版。

據陸媒《IT之家》報導，Google在Android Q中將會導入相當多手勢操作，該公司表示，目前已和多家設備大廠展開合作，確保未來Android Q推出後，開發者和用戶都能在自己的設備上享受到標準化的Android 手勢操作體驗。Beta 5也針對手勢操作進行優化。

報導指出，Google在Android Q中導入手勢操作，能讓畫面以全螢幕的方式顯現，而在Beta 5中，用戶可以從畫面的右下角或左下角以斜向滑動的方式啟動Google Assistant助手，另外也可以從手機的側邊叫出相關工具列。

日前外媒就曾指出，Google將讓用戶在Android Q中能在螢幕任一處快速滑動以實現「返回鍵」的功能，至於現在許多應用程式的選單經常設在左右兩側，Google提供的解決方案是，讓用戶長按住機身兩側再進行拖曳，將兩項操作做出明顯區隔。

《The Verge》報導指出，若是用戶不習慣全新的手勢操作，依照現行發布的測試版，用戶還是可以選擇不用手勢，改回過去習慣的虛擬按鍵，預估未來Android Q正式發行後應該也可以讓用戶做選擇。