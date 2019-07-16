「史密斯探員」病毒藏進App…視窗廣告狂彈出！2500萬安卓設備遭感染

▲「史密斯探員」（Agent Smith）病毒大量感染，暗藏惡意廣告，感染全球超過2500萬支安卓設備。（圖／翻攝 avast，示意圖）

科技中心／綜合報導

電影《駭客任務》（The Matrix）劇情中，特工程式「史密斯探員」（Agent Smith）追殺主角等人，情節緊張刺激；如今工程師在手機上發現同樣名為「史密斯探員」的新型安卓病毒，藏匿在商店App偽裝成更新程式，騙手機用戶安裝，接著彈出匿名廣告而消耗用戶的手機流量，目前已知感染了超過2500萬支安卓設備。

綜合外電報導，「史密斯探員」惡意軟體潛伏在第三方的商店內，偽裝成Google Updater、Google Update for U等之類的實用工具，或者是修圖和遊戲app，欺騙用戶下載安裝後，接著偷偷在手機內另外安裝其他惡意廣告軟體，匿名彈窗廣告消耗用戶的手機流量，讓用戶的網路額度每個月都用到耗竭。

這些App會自動從雲端上下載「史密斯探員」病毒，然後利用Janus、Man in the Disk等多個安卓漏洞，將惡意代碼安裝至受感染設備目標的APK文件中，在用戶毫無授權的情況下自動開啟並更新最新版本，接著替換成合法的應用App。如果用戶的手機不慎感染病毒，手機上的正常App還有可能會因此轉換成「病毒App」，反覆更新惡意補丁。

「史密斯探員」目前已知感染了2500萬支安卓設備，檢測到超過28億個感染紀錄，受感染的設備中，40%為Android 5.0，34%為Android 6.0，9%是Android 8.0版，目前為印度、巴基斯坦等國家感染最多，而英國、美國、澳洲等也都有零星的感染事件發生。