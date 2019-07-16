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行動設備普及助攻　微軟「Word」安卓版安裝破10億次

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▲▼「Word」的安卓版本近日安裝次數突破10億次大關。（圖／翻攝Google Play網頁畫面）

▲「Word」的安卓版本近日安裝次數突破10億次大關。（圖／翻攝Google Play網頁畫面）

科技中心／綜合報導

美國微軟（Microsoft）公司所推出的Microsoft Office系列應用程式在商業市場上始終佔有一席之地，再加上近年行動裝置的普及，Office系列應用程式中「Word」的安卓版本近日安裝次數就突破10億次大關。

外媒《Android Police》表示，儘管Google推出的文件、簡報等雲端生產力工具相當方便，許多企業仍仰賴Microsoft Office系列應用程式。《The Verge》指出，其實不只Word在Google Play商店中表現良好，微軟其他應用程式像是Excel、PowerPoint、OneNote和OneDrive在該商店中也都創下超過5億次安裝紀錄，例外像是電子郵件應用程式Outlook的Android版本，也有超過1億次安裝紀錄。

但報導指出，這樣的數字並不能完全代表Microsoft Office系列應用程式深受行動用戶的喜愛，以及全是從Google Play商店下載，因為像是三星等智慧型手機製造商就有與微軟簽約，讓這些行動裝置出廠時就有內建Office系列應用程式，但無法得知用戶使否有進行使用。

微軟近幾年已將目標轉向經營雲端市場，該公司創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）日前在受訪中表示，錯過行動市場是他犯過最大的錯，但有趣的是，Microsoft Office系列應用程式在行動市場似乎與電腦版一樣有高市佔率。

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關鍵字：微軟,安卓,Word,Microsoft Office,比爾·蓋茲

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