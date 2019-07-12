Google承認：會聽語音助理錄音　逾千筆外洩：男性搜色情、個人信息曝光

▲Google Assistant（人工智慧語音助理）支援繁體中文 。（圖／取自YouTube）

記者林瑩真／綜合外電報導

谷歌（Google）日前承認，他們的第三方承包商會透過手機、智慧喇叭定期聽取人工智慧語音助理錄音的談話內容，等於監聽用戶，即使內容相當私人。對此，谷歌聲稱是為了用這些錄音來改善語音助理。

比利時媒體VRT近日取得逾千筆音檔發現，谷歌語音助理會再用戶不知情的狀況下錄製談話內容，甚至是在沒有喚醒詞的情況下錄製（如Hey Google或OK Google），此作法恐怕會洩露用戶的個人資料（姓名、電話等），嚴重侵害用戶的個人隱私問題。

報導指出，逾千筆音檔中有153份是在沒有命令下所錄音的，而內容包括父母與孩子間的爭吵；傳遞私人信息的專業電話；男性搜索色情內容；以及一名女性正處於「明顯的痛苦」之中。目前尚不清楚是在什麼情況下會讓語音助理錄音。

對此，谷歌承認語音助理會錄音，且承包商會聽取錄音內容，但是是為了理解不同語言、口音和方言，以便於建構語音技術，改善語音助理等產品，而語言專家只會聽到「所有錄音片段中的約0.2%」。

谷歌條款中強調，公司會在更新服務、創建新功能時分析數據，但未明確說明用戶的談話內容會被竊聽。雖然可以選擇關閉谷歌語音助理的錄音功能，但就會讓語音助理失去人性化互動，也無法識別個人聲音及學習用戶的聲音模式。