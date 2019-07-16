英勇事蹟永存人間！民眾湧告別式致敬　崩潰痛哭：承翰英雄一路好走...

▲鐵路警察李承翰啟靈，長官同仁敬禮致意，送他最後一程。（圖／記者張榮恩攝）

記者翁伊森、唐詠絮、陳韻如／嘉義報導

鐵路警察局故巡官李承翰英勇殉職，公祭於16日上午舉行，一早嘉義就下起綿綿細雨，彷彿在為李承翰哭泣，但許多人不畏風雨前往送行，而在贈旗儀式音樂響起時，場外一名婦人忍不住痛哭表示，「只希望承翰英雄一路好走」。

李承翰近身與持刀犯嫌肉搏，自己卻英勇犧牲的模樣，深深烙印在民眾心中，16日告別式現場，也有不少民眾前往悼念，為他致上最高敬意。

▲民眾在會場忍不住悲傷情緒崩潰痛哭，「只希望承翰英雄一路好走」。（圖／地方中心攝）

副總統陳建仁代表總統蔡英文頒發總統褒揚令，並由內政部長徐國勇擔任點主官追贈行政院勳章，接著警政署長陳家欽則追晉李承翰為巡官，當靈柩覆蓋上警旗及國旗時，場面相當莊嚴哀戚，在場所有人無不哭紅雙眼。

李承翰同學在哀悼文中也不捨的表示，「謝謝你，謝謝你為大家做的一切，我們永遠懷念你。」此外，稍早在贈旗儀式時，當音樂響起，場外一名張姓婦人再也忍不住悲傷情緒崩潰痛哭，「只希望承翰英雄一路好走」。

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