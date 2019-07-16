李承翰學弟悲痛嘆無常　含淚摀嘴：我是警察，不能害怕，我要勇敢一點

地方中心／嘉義報導

鐵路警察局故巡官李承翰處理旅客票務糾紛遭歹徒刺肚身亡，各界紛紛感到不捨。他的告別式於16日上午舉行，一早嘉義下起綿綿細雨，彷彿在為李承翰哭泣，許多人仍不畏風雨前往送行。其中曾在學校被李承翰帶過的學弟哽咽的說，「他（李承翰）是很認真的人、很英勇，我要勇敢一點，因為我是警察。」

▲在學校曾被李承翰帶過的學弟接受訪問，難掩悲痛不斷拭淚。（圖／記者張榮恩攝）

李承翰為保護車上其他旅客，近身與歹徒肉博，儘管自己已受傷鮮血直流，仍奮戰到最後一刻，16日告別式現場有不少民眾前往悼念，為他致上最高敬意，告別式現場的所有親友、警界同仁看著李承翰「生平追思回憶錄」影片，聽著歌手蕭煌奇唱的《末班車》，紛紛不捨落淚。

台鐵也與李承翰起靈同步，於11時40鳴笛3秒致意，同一時間全台有100至200列在路線上的列車悼念，送李承翰最後一程，向他做最後告別。

▲向李承翰致敬！11:40全台逾百列運行火車同步鳴笛3秒。（圖／記者呂佳賢攝）

曾經在學校被李承翰帶過的學弟悲痛表示，「他（李承翰）是一個很認真的人，對自己要求很高，就是很英勇。我希望身邊的朋友、警察朋友注意自己的安全，不要再有這種事情發生。」對於李承翰因公殉職一事，他嘆了一口氣表示自己情緒很複雜，雖然會害怕但仍會勇敢，「我很傻眼，唉～無常，雖然我一定會怕，但是遇到危險就是一定要勇敢去把危險排除掉，因為我是警察，我不能害怕，我要勇敢一點。」

▲李承翰的學弟哽咽說「李承翰是一個很認真的人，對自己要求很高、很英勇」。（圖／記者張榮恩攝）

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