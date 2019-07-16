李承翰起靈！驪歌響起眾人含淚舉手敬禮...悲愴哭聲迴盪告別式會場

記者翁伊森、唐詠絮、戴若涵／嘉義報導

鐵路警察李承翰3日上台鐵自強號152次列車處理票務糾紛驚見持刀歹徒，他奮勇上前奪刀卻不幸遭對方猛刺一刀身亡，消息一出，各界紛紛感到不捨！李承翰的告別式於16日舉行，上午11時40分，全台火車也同步鳴笛3秒向李承翰致敬，李承翰親友目送他離開，不捨痛哭，會場內迴盪悲愴的哭聲，令人鼻酸。

▲全台逾百輛列車同步鳴笛，替李承翰送行。（圖／記者唐詠絮攝）

▲全台逾百輛列車與起靈時間同步鳴笛。（圖／記者唐詠絮攝）

李承翰告別式現場氣氛哀戚，親友、警界同仁看著李承翰「生平追思回憶錄」影片，耳裡聽著歌手蕭煌奇《末班車》歌曲唱著，「別回眸，末班車要開了，你不過先走，深愛是讓不捨離開的人好好走...」都紛紛不捨落淚。

台鐵也與李承翰起靈同步，於11時40分鳴笛3秒致意，同一時間全台有100至200列在路線上的列車悼念，送李承翰最後一程；送李承翰前往嘉義火化場的途中，將經過嘉義車站，站前廣場也有不少人等待靈車的到來，向他做最後告別。

▲李承翰英勇犧牲，許多親友、同仁紛紛前來送行。（圖／記者唐詠絮攝）

而在告別式會場目送李承翰離去的同仁、親友們，耳裡聽著離別時所唱的驪歌，再也忍不住悲痛的情緒落淚放聲痛哭，頓時會場內迴盪著眾人悲傷的哭泣聲。

鐵路警察局表示，16日火化後，將擇良辰吉時或秋季讓李承翰入嘉義市忠烈祠，但一切仍尊重家屬意願。

▲▼李承翰的同仁、親友不捨，在告別式現場痛哭敬禮。（圖／記者翁伊森攝，下同）

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