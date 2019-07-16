「末班車要開了，你不過先走」李承翰追思影片臉掛燦笑...同仁一見哀慟落淚

記者翁伊森、唐詠絮、戴若涵／嘉義報導

鐵路警察李承翰3日上台鐵自強號152次列車處理票務糾紛，上車驚見持刀歹徒，他奮勇上前奪刀卻不幸遭對方猛刺一刀身亡，消息一出，各界紛紛感到不捨！李承翰的告別式於16日上午舉行，會場響起《末班車》歌曲，屏幕上則放著李承翰生前的紀念影片，讓前往弔唁的親屬、同仁紛紛忍不住落淚。

▲李承翰的告別式於16日上午舉行。（圖／記者唐詠絮攝）

李承翰奪刀救了整車廂的乘客，自己卻英勇犧牲，讓外界不捨。公祭於16日上午舉行，一早嘉義就下起了綿綿細雨，但不少人仍不畏風雨前往送行。

▲李承翰棺槨覆蓋警旗、國旗，現場氣氛莊嚴哀戚。（圖／記者唐詠絮攝）

整場公祭進行到介紹故巡官李承翰生平暨英勇事蹟的環節時，公祭屏幕上放著李承翰「生平追思回憶錄」影片，一張張李承翰生前與親友、同仁出遊的照片不斷輪播，只見照片中的他笑容燦爛、無憂無慮，對比現場的氣氛，格外令人鼻酸。

「別回眸，末班車要開了，你不過先走，深愛是讓不捨離開的人好好走...」，追思影片搭配著歌手蕭煌奇《末班車》歌曲，讓台下不少親友都紅了眼眶，頻頻拿出衛生紙拭淚；而李承翰生前的同仁則身穿一身警察制服坐在告別式會場一隅，眼淚都爬滿了雙頰，只好用手抹去不斷從眼眶滴落的淚珠，有的更情緒激動地雙肩抽動，不捨身邊的好同事就此永別。

▲▼鐵路警察李承翰告別式，警員同袍不捨落淚。（圖／記者張榮恩攝，下同）

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