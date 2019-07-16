台北普悠瑪、高雄自強號11:40鳴笛悼念李承翰　旅客敬禮致敬

記者胡順惠／台北報導

25歲鐵路警察李承翰因公殉職，今（16）日全台火車於11時40分同步鳴笛3秒向承翰致敬，同一時間全台將有100到200列在路線上的列車悼念。記者於鳴笛時前往台北車站第四月台，110次列車從潮州到南港進站鳴笛3秒，現場許多等車民眾都拿出手機拍攝紀錄，還有人從台南北上特地過來致敬，氣氛嚴肅莊重。

▲▼各地都有火車鳴笛致敬。（圖／記者呂佳賢、唐詠絮攝）

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鳴笛現場許多民眾拍攝悼念，不過也有許多人不清楚鳴笛意義。旅客陳先生表示，自己15日從台南北上，今天是特別過來看鳴笛，剛一度敬禮致意，表達哀悼之意。旅客蘇小姐說，李承翰為社會奉獻，因公殉職，感到很不捨。旅客黃小姐表示，蠻難過發生這件事情，就是一個敬意，警察做了很大的犧牲，台鐵做這件事情也是希望大家一同關懷這件事情。

▲110次列車從潮州到南港進站鳴笛3秒。（圖／記者呂佳賢攝）

全台各地火車11時40分同時共有100多輛列車同步鳴笛，台北車站第四月台110次列車從潮州到南港進站，222車次則在隧道中；高雄為自強號列車、台南區間車、板橋莒光號、光復站4521次區間車、七堵則是3138次往后里的區間車，嘉義站及路警所在車站大門前排排站，向李巡官致上最高敬意。

▲嘉義站及路警所向李巡官致上最高敬意。（圖／台鐵提供）