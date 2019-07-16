昔日同窗再聚首卻是別離...李承翰同仁憶往事！　忍淚微笑：能認識你，真好

▲告別式現場，李承翰在照片中掛著燦笑，讓許多親友看了相當不捨。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、唐詠絮、陳韻如／嘉義報導

鐵路警察局故巡官李承翰英勇殉職，公祭於16日上午舉行，現場播放著李承翰的生平影片，配上音樂「末班車」，讓所有人再也忍不住心中的不捨，崩潰痛哭。李承翰的同事回憶起與他共事的點點滴滴，內容有歡笑也有淚水，如今再聚首卻是這樣的場合，「承翰，你安心的上路吧！謝謝你為大家做的一切，我們永遠懷念你。」

李承翰的同學在追悼文中表示，4年前，大家來自不同的城市，懷揣著不同的夢想，來到了鐵路警察局高雄分局，就好像是昨天才發生的事情一樣，如果時間可以重來，「承翰，能和你一起共事，真好」。

▲鐵路警察李承翰告別式，警員同袍回憶起共事總總頻頻拭淚。（圖／記者張榮恩攝）

同學提到，李承翰將「勇敢承擔、忍耐釋然」當作座右銘，而他也認認真真的貫徹在工作信條中，主辦的案件也總是盡心盡力完成，不眠不休的蒐集證據、不放過任何一個可能破案的細節，將罪犯繩之以法。

另外，即便工作再繁忙，上下班的時間再不固定，李承翰也總是堅持返家陪伴父母，就算再累，也一定抽出時間陪家人聊天、吃飯，因為他總是說著「我們工作時間太長、太不固定，警察能給家人的時間已經太少，所以一有空檔一定要回家吃飯」，這是李承翰堅持的信念，這樣的孝心也感染了周圍所有的人，「這份羈絆讓大家對你感到由衷的不捨與難過。」

在同學致追悼文的同時，李承翰其他同學們回憶起與他的總總，無不哭紅雙眼，頻頻拭淚，再抬頭看著前方笑容燦爛的李承翰，各個情緒激動，哀悽的場面也格外令人鼻酸。

然而，就算再多麼不捨，終究要有別離的時刻，李承翰的同學表示，「我們將帶著你的信念，繼續前進，繼續完成我們的夢想，繼續守護著這個社會，希望你在天之靈，保佑所有的警察弟兄執勤平安順利。」

追悼文的最後，李承翰的同學們也含淚喊出，「承翰，你安心的上路吧，不用擔心，每年你生日的這個時候，我們都會來到這裡，看看你、陪你聊天，就和從前一樣。謝謝你，謝謝你為大家做的一切，我們永遠懷念你。」

▲李承翰靈柩覆蓋國旗，現場氣氛莊嚴哀戚。。（圖／記者唐詠絮攝）

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