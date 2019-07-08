最悲傷表揚會...狂揮20拳仍救不回勇警命！呂秉諭沉痛受獎：把獎金捐出去

▲台鐵152列次事件有功人員公開表揚。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台鐵自強號152次列車3日晚間發生重大案件！一名鄭姓男子因沒買票與列車長發生糾紛，沒想到他竟持刀猛捅前來處理的李姓員警，在眾人合力之下才被制伏，但李警送醫後仍不幸傷重不治。台鐵8日上午也舉辦大會，表揚事件中的有功人員，其中嘉義車班車長沈俊吉、嘉義站職務代理人呂秉諭都在表揚名單中。

▲現場人員為李承翰默哀1分鐘。（圖／記者翁伊森攝）

事發時赤手空拳對著凶嫌猛槌20拳，想幫助鐵路警察脫困的呂秉諭，接受表揚時完全不見一絲喜色，表情相當凝重。他受訪時表示，設備上的改進是平時就應該做到的事情，而不是事情發生了才在做，他認為，如今社會大眾更應探討的是嫌犯的殺人動機，「因為這個社會真的病了，基層、底層的勞工生活困苦、壓力過大才會造成這種情形」。

呂秉諭也坦言，發生這樣的事件，家人擔心他工作安危，但他認為若「遇到了，該做的事情還是會去做」，他也會將獲得的鼓勵金捐出去做善事。

台灣鐵路管理局8日上午9時30分在嘉義火車站大廳舉辦「152列次事件有功人員公開表揚」活動，由台鐵局長張政源帶領眾人為英勇犧牲的鐵路警察李承翰默哀1分鐘，現場氣氛莊嚴肅穆，不捨警界痛失一名服務了5年一向盡忠職守、熱心服務的警員，隨後表揚台鐵有功人員，並頒發感謝狀、致贈鼓勵金給鐵警局嘉義派出所、市警局長榮派出所警員，包括高雄車班車長傅至宏、嘉義車班車長沈俊吉、嘉義站站長林文欽、嘉義站職務代理人呂秉諭，及警員張宇哲、李春霖等人。

▲呂秉諭（中）沉痛接受表揚，表示要將鼓勵金捐出去。（圖／記者翁伊森攝）

為確保公共運輸安全，台鐵局表示，未來加強幾項作為：

一、嚴格執行無票乘客不得進站乘車措施。

二、除了原有的鐵路警察巡邏箱外，簡易站及招呼站另協調地方警察局增設巡邏箱，提高車站見警率，並逐年編列預算改善車站監視系統，預計2021年全數完成。

三、針對列車維安作為部分，台鐵既有車輛於車廂內皆已設置緊急對講機，至於台鐵局新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛部分，每個車廂均設置監視器及緊急對講機作為緊急連絡列車長、司機員之用，現有通勤電聯車規劃瑜車廂內增設監視器，預計2021年全數完成。

四、11日將邀集鐵路警察局及相關單位，針對突發性暴力事件防範及乘務人員、員警執勤安全維護等，進行研商檢討，15日前將提出精進改善措施。

▲現場氣氛莊嚴。（圖／記者翁伊森攝）