小英訪美被指「找靠山」　張小月：大陸應尊重台灣參與國際社會

▲ 海峽交流基金會董事長張小月。（圖／海基會提供）

記者陳政錄／台北報導

總統蔡英文近日展開「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦並「過境」美國，遭大陸前國台辦主任、海協會長張志軍解讀是挾美自重，尋找靠山。對此海基會董事長張小月呼籲，中國大陸務實看待中華民國存在的事實，尊重台灣人民參與國際社會的權利。

蔡英文11日起展開為期12天的自由民主永續之旅，去程在紐約停留，還到哥倫比亞大學演講，回程也會過境丹佛。對此，張志軍表示，蔡英文所謂「過境」美國的實質，是民進黨以此挾美自重，尋求靠山。

▲蔡英文出訪加勒比海友邦，途中過境美國。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

對於張志軍的解讀，作為在台灣與陸方海協會對應的機構，海基會董事長張小月今天回應強調，中華民國是主權獨立國家，蔡總統身為國家元首出訪友邦並過境美國，彰顯國家主權及民主價值，獲得台灣民意支持。

因此，張小月呼籲，中國大陸務實看待中華民國存在的事實，尊重台灣人民參與國際社會的權利。她說，「自由民主永續之旅」為中華民國維繫邦誼，與國際社會進行正常交流互動，促進國際合作，符合台灣人民期待，中國大陸方面應該理性看待，惡意的批評無助於兩岸關係和平發展。

張小月進一步提到，兩岸人民往來持續三十多年，兩岸應該儘速在不預設政治前提下恢復對話協商，解決兩岸人民往來衍生諸多問題，才能促進兩岸人民福祉。

▼大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）