「最強棒韓國瑜」拉抬國民黨選情　陳水扁：立委多個20席不是夢

▲國民黨初選民調公布記者會，確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在國民黨初選中以44.8％支持度脫穎而出，成為國民黨2020總統候選人。前總統陳水扁15日晚間在臉書發文恭喜韓國瑜，也提醒民進黨和總統蔡英文不能輕忽，因為這代表韓流還沒退燒，韓能帶動的是立委席次大幅增加，「多個20席相信不是夢。」

陳水扁在臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」指出，2018年高雄市長選舉，不是韓國於多行，而是民進黨中央與地方執政累積的民怨，剛好在他身上找到出口，「如今討厭民進黨的民怨不再了嗎」、「2020韓國瑜還能過關斬將嗎？」

「政治與選舉都是千變萬化的化學」，陳水扁說，今年7月15日是解嚴32周年紀念日，但誰會知道32年前的民進黨，在解嚴前一天還是不被承認的「XX黨」、「X進黨」，結果成立11年就拿到縣市長的過半席次，14年取得中央執政權，30年就已經完全執政。而在瞬息萬變的政治場裡，韓國於參選高雄市長從不被看好到贏得勝利「不過3個月」。

對於此次韓國瑜再以高支持率勝出，代表國民黨參選總統，陳水扁提醒民進黨和蔡陣營千萬不能輕忽，「韓流還沒退燒，韓國瑜是國民黨2020的最強棒，帶動的將是立委席次的大幅增加，多個20席相信不是夢。」他說，「2020小英的最大競爭對手，不是姓韓也不是姓柯，而是姓蔡！」