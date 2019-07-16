鄭弘儀問「吳敦義有沒有偏袒」　劉宥彤酸「偏袒自己」

▲韓國瑜贏得國民黨總統初選。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜以44.8%支持率獲得壓倒性勝利。郭台銘陣營幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤晚間在政論節目中表示，鴻海創辦人郭台銘脫黨參選的傳聞，是某些人刻意營造出來的。主持人提問「吳敦義有沒有偏袒？」劉宥彤則酸說吳敦義是偏袒自己。

郭台銘原預計15日下午召開記者會，臨時宣布暫無公開行程，未來是否脫黨參選，仍是未知數。對此，劉宥彤晚間上政論節目《鄭知道了》提到，郭台銘脫黨參選的傳聞，是某些人刻意營造出來的，這個傳聞一開始是他們沒簽公約，事實上他們提出8點要求，希望能納入手機民調，讓初選制度更完整，但黨中央不接受。

鄭弘儀問「你們黨內初選誰在撕裂族群？」。劉宥彤直言，「權貴對庶民不是撕裂，那權貴對庶民是什麼意思？」鄭弘儀說「會不會覺得是庶民贏了權貴？」劉宥彤聽完大笑「我覺得是庶民輸了權貴，我們才是真正的庶民。」接著，鄭弘儀追問「妳是說韓國瑜是權貴嗎？」，劉宥彤意有所指地說「韓國瑜是一群大家很團結的人。」

最後，鄭弘儀也問劉宥彤「可以請教妳，郭台銘到現在認為吳敦義有沒有偏袒？」劉宥彤則說「偏袒？我覺得可能吳主席是不是有偏袒他自己？」

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，韓國瑜以44.8%支持率勝出，其次依序為郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。