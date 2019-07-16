▲柯文哲。（資料照／記者莊喬迪攝）

政治中心／綜合報導

國民黨2020總統候選人於15日底定為高雄市長韓國瑜、民進黨為總統蔡英文，而外界相當關注的台北市長柯文哲仍未表態。對此，國民黨籍台北市議員游淑慧認為「柯文哲會選」、「也支持他選」，更提出5點分析，強調柯「此次不選、未來難料！」2020年出現一個韓國瑜、一股韓流，誰知道2024又會出現那位天降奇將？

游淑慧16日在臉書發文，「柯文哲會不會選？」是近日最多人問她的問題。「幹嘛不選！」游淑慧說，柯文哲似乎沒有不選的理由，更提出5點分析。

游淑慧表示，第一，當選2018、角逐2020，韓國瑜是人生意外；而柯文哲則是預定目標。第二，「此次不選、未來難料！」游淑會表示，2020年出現一個韓國瑜、一股韓流，誰知道2024又會出現那位天降奇將？

「民意如流水，花無百日紅！」游淑慧指出，2015年柯文哲市長滿意度高達七成，誰知任期才一半，2016年底，民調就出現過半市民不支持他連任。2019年2月，柯文哲在三角督的情況下，贏遍藍綠兩黨提出的候選人，但才過5個月，她直言「柯的優勢已不在！」若再等四年，阿北可能也變成只是一位平凡的「老白男」？

游淑慧接著說，「不上舞台，怎麼秀舞技？不上舞台，怎麼找舞伴？」2020藍綠都推出了最強棒，初選過程也佔據了5個月的媒體版面、網路聲量，「阿北再不出場，舞台都沒了！」也提出質疑，無法忍受被邊緣化的柯文哲，若不選、不上場，如何重新聚焦、保溫、增溫呢？「不選白不選！」



她說，參與一場全國性的選舉，柯P可以藉此找錢找人、厚植實力；勝則我幸，不勝續當首都市長，不選白不選，而即便敗選，但在大選過程中招的兵、買的馬，可組成阿北政團，做為再取2024的基礎！

最後，游淑慧提到，「不一定贏」從來不會是阻礙政治人物參選的石頭，而除了「不一定贏」外，柯文哲還有不選的理由嗎？她認為柯文哲會選，也支持他選。