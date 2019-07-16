影／27歲男誤觸高壓電...四肢當場燒成焦炭！　3歲女兒「一句話」暖哭他

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名27歲的鍾姓男子在今年4月時，因誤觸高壓電，導致四肢焦黑截肢。這段期間，他共做了16次手術，花了40萬元（台幣約180.4萬元）才保住了性命。看見這樣的情況，3歲女兒在一旁不捨地說，「長大後一定要買手腳給爸爸，這樣他才能抱我。」雖然是童言童語，但卻讓鍾男當場暖哭。

▲女兒在一旁餵爸爸吃東西。（圖／翻攝《梨視頻》，下同）

據《梨視頻》報導，鍾男表示，當時從高壓電上被抬下來，手腳都還有餘電，「看了一下自己的四肢後，我心想，應該保不住了，甚至還起了想死的念頭。」不過，他接著說，「那時因為被電暈，做了一個夢，看見老婆和小孩，還聽見孩子喊我一聲爸爸，於是就醒過來了。」

據悉，鍾男被送進醫院時，燒傷面積達到27%，為3度燒傷；其中，他的左上肢、右上肢、前臂，以及雙腳腳趾都已成焦炭，完全壞死。他的妻子每天一大早就到市場採購，選則最新鮮的食材，給丈夫補充營養，「那時我對醫生說，只有能保命都好，哪怕只有一絲絲的希望。」

▲鍾男努力適應生活上的不便。

▲鍾男的妻子不離不棄地陪伴。

從鍾男住院以來，已動了16次手術，共花了近40萬元（台幣約180.4萬元）。為了應付這筆費用，鍾男的岳父岳母也外出打工，希望為女兒和女婿負擔一點費用。

鍾男的女兒看到爸爸如此痛苦便默默許下心願，希望自己長大後能買手和腳給爸爸。這段影片一曝光，網友紛紛暖哭，「很有愛的孩子，她爸爸一定很高興有這樣的女兒」、「我要哭了，孩子真懂事」、「生活一定會好的，加油」、「這個妻子太值得敬佩了」、「生活一定會好的，加油」。