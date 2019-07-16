2019 10大景點去過了嗎？暑假衝一波免殺豬公　旅遊信貸神助攻再抽機票

▲台新銀行今夏推出限時優惠活動，有旅遊計畫的人可要把握機會。（圖／台新銀行提供）



生活中心／台北報導

深度旅遊興起，比起盡可能大量踩點、觀光式的走馬看花行程，現在的人出國旅遊都喜歡多待幾天、深入體驗在地文化。然而民眾好煩惱，「很多地方都去過了，而且還去過不只一次，今年暑期旅遊該如何規劃呢？」根據booking.com調查，2019年台灣人最喜歡去的城市為越南峴港、韓國大邱、葡萄牙波爾圖、日本仙台、菲律賓宿霧。每個城市各有風情，看IG上的卡打照都美到不像話，好想直接衝一波！

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▲放自己一個長假為心靈充電，不妨在旅途中訂下一些目標，增加「旅行的意義」。（圖／取自PIXABAY）

身為小資上班族，要努力工作也要懂得享受生活，最好的方式就是安排旅遊行程，為自己的心靈充電。決定好目的地之後就要來買機票、挑飯店啦！想來趟舒適的旅行，事前規劃是重點，無論是選擇廉航、提早預訂行程，或是善用抽獎增加獲得免費機票的機會，只要你懂得精打細算，就算在旅遊旺季的暑假出遊也不擔心傷荷包。

既然是犒賞自己的一趟旅行，絕對不能綁手綁腳，一定要盡情享受美食、瘋狂血拼，想增加旅行的意義，還可以在心裡訂下一些目標，例如：去一個沒去過的城市、選擇自駕、不用快門而用雙眼捕捉美景、向在地人開啟話題……等，讓自己全然沉浸其中，感受不一樣的旅遊體驗。

▲旅遊無需綁手綁腳，準備好心情就出發！（圖／取自PIXABAY）

台新銀行今年夏天推出信貸限時優惠，祭出方便又省時的手續加上優惠利率，沒有太多時間跑銀行？別擔心，線上就可以申辦跟對保，台新是你最貼心的旅伴！

想放自己一個長假出國旅遊也不怕一次大失血，貸款金額可分期攤還，讓你專心安排行程，不需擔心旅費，想去哪就去哪，誠實面對內心的聲音，只要準備好心情，就可以隨時出發，就算旺季出遊也沒有負擔。

台新銀行此次活動共有三重好康，不僅可享優惠利率1.17%起，線上申辦或線上對保手續費還可折抵新台幣3,000元，只要在家動動手指就能輕鬆完成。除此之外，還有機會抽首爾雙人來回機票，讓台新再送你一次旅行！不過最重要的是，這波優惠只到9/30，近期有旅遊計畫的人可要把握機會！優惠辦法►►►https://tsbk.tw/PLQ3-9/