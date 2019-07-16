花錢就能安心？　出國買旅平險別忽略3大細節才有保障

▲暑期是安排旅遊最好的時機，富邦產險提醒，在安排旅遊行程的同時，也應留意保險是否買好買滿。（圖／記者陳涵茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

暑假長假適合家族旅遊、畢業旅行或三五好友相約出遊，富邦產險提醒，在安排旅遊行程的同時，也應留意保險是否買好買滿，包括旅遊平安險的醫療險額度、急難救助、班機誤點等保障，最晚可於出發前1小時為自己與家人投保，為旅遊全程可能發生的意外傷害、行程延誤或行李損壞的風險備齊轉嫁措施。

一般民眾關注旅遊平安險的醫療險額度才夠，富邦產險建議，若旅遊地區屬日、歐、美、加等醫療水準偏高的國家，建議在旅遊平安險中的「意外傷害醫療」與「海外突發疾病」選擇100萬元以上的保障，並依旅遊活動的性質調整醫療額度，降低海外醫療負擔，同時也建議將「海外緊急救援費用保險」納入規劃。

此外，出國旅遊最擔心的問題如因班機誤點、因颱風（天災）或罷工導致班機取消，使後續行程延誤，或是發生行李損失或是行李遭摔壞等情形，一旦達到理賠門檻，都可以藉由投保旅遊不便險將損失轉嫁給保險公司。

以投保富邦產險快樂旅平卡的「行程延誤補償保險（選擇型）」為例，當遇到班機延誤達4小時即給付定額5,000元，延誤達6小時以上則可選擇定額5,000元或實支實付上限2.5萬元。若航空公司於出發前提前告知航班取消或延誤，只要保戶繼續回復原預定行程並且延誤達上述約定時數，也符合申請理賠的要件。

富邦產險指出，民眾每次投保皆須向家人蒐集許多個人資料，不免耗時且繁瑣，透過富邦產險的「快樂旅平卡/公教員工旅平卡」可同時為自己與家人投保，只要完成申辦與綁定信用卡後，最晚可於出發前1小時來電客服中心或上網為自己與家人投保，省去每次投保時都要重新填寫資料的不便。