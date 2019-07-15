PO網罵開單員警「畜生等級」　波麗士不忍了！堅持告到底

▲員警不甘依法執行勤務還被罵畜生，對女子提出告訴。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女子因機車改裝車體與排氣管，遭到竹北分局員警開單告發，1周後女子後女子竟在臉書「重車日誌教士」討論區，PO文「可惜畜生等級的警察，恰恰好被我遇到了！」經員警向竹北分局報案提告，雖女子辯稱，PO文者非自己，但新竹地檢署仍依公然侮辱罪嫌對她提起公訴。

檢警調查，這名女性車主於2018年12月間，由先生騎著她名下的機車載她出門，遭到竹北分局員警攔下，由於機車有違規改裝情事，因此遭到員警以改裝車體及排氣管等違規事項開出罰單。

女子忿忿不平，1星期後竟在臉書「重車日誌教士」討論區，PO文張貼「可惜畜生等級的警察，恰恰好被我遇到了，而且問他為什麼抓，還回我說他們在取締改裝車（笑臉符號），並附上舉發違反道路交通管理事件通知單相片」等語，由於女子PO文明顯侮辱員警，足以貶損員警名譽，該名員警遂向竹北分局提出告訴。

女子到案說明，她表示文章內容不是自己PO的，但檢方並不採信，仍依公然侮辱罪嫌對她提起公訴。

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