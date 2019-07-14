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社會 社會焦點 保障人權

14名越南人欲偷渡來台　海巡攔檢「人船併獲」淘金夢碎

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記者陳崑福／屏東報導

14名越南籍偷渡客，搭乘台灣籍漁船欲偷渡從台南入境，被海巡署等單位組成的查緝小組在秋茂園外海緝獲，訊後依違反入出國及移民法、國安法分別將相關人員移送屏東地檢署等偵辦。

▲海巡署偵防分署屏東查緝隊會同相關單位查獲越南偷渡客偷渡來台。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署偵防分署屏東查緝隊會同相關單位查獲14名越南人偷渡來台。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署偵防分署屏東查緝隊會同相關單位查獲越南偷渡客偷渡來台。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼查緝小組掌握漁船、查獲偷渡客。

▲海巡署偵防分署屏東查緝隊會同相關單位查獲越南偷渡客偷渡來台。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署偵防分署屏東查緝隊於日前偵辦組織犯罪案，研析情資，發現南部地區人蛇集團將利用暑假，海巡忙於海上救生、救難案件之際，從大陸地區載運14名越南籍人士偷渡來台打工。

屏東查緝隊報請屏東地檢署楊士逸檢察官指揮偵辦，並由海巡署偵防分署、南部分署、艦隊分署及高雄市政府警察局岡山分局等單位共同組成專案小組。

經多方監控並過濾線情，於13日凌晨3時15分許，由海巡署艦隊分署第四海巡隊派遣10051艇在臺南市秋茂園外海，攔查登檢一艘行跡可疑漁船，於該船上一舉查獲14名越南籍偷渡客，其中8男6女，年紀均在20~30歲間，及同船負責接應的3名台灣人。

海巡署偵防分署表示，偷渡犯組織仲介他國人民來臺從事非法工作，將衍生傳染病蔓延、販賣人口及危害社會治安、國家安全等問題。該分署將持續護守疆域，以維社會治安、確保國家安全。並呼籲民眾多利用海巡「118」免付費服務電話提供相關線索情資，共同杜絕不法情事。

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關鍵字：越南,偷渡客,台南,秋茂園,屏東查緝隊

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