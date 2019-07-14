試喝燒酒雞「不夠味」！男騎車買米酒G了　挨罰3萬辯：假牙害的

▲台南高分院日前駁回王男上訴，維持一審判決。（圖／記者林悅攝）

記者莊智勝／台南報導

台南市一名王姓男子107年1月20日晚間在住處煮食燒酒雞，加了半瓶紅標米酒嚐了味道後仍覺得不夠，因此騎車外出再購買4瓶米酒，不料返程時經過復國一路，卻因機車未開大燈而遭到警方攔檢，經呼氣後酒測值達0.25mg/L，遭依公共危險罪送辦，一審遭判處有期徒刑2個月，併科罰金3萬元。但王男不服提出上訴，日前遭到台南高分院駁回，全案定讞，不可再上訴。

判決書內容指出，王男當天晚間在住處煮食燒酒雞，先加了半瓶米酒調理湯汁，隨後舀起一碗嚐試味道，但仍覺得酒香不足，因此騎車外出到便利商店購買4瓶米酒，怎料當他回程時經過復國一路，卻因機車未開大燈而遭到警方攔查，當場抓獲酒駕。

王男供稱，當時他根本還沒煮雞肉，僅是試喝湯汁，一邊調、一邊試味道，怎知調味料竟殘留在上下排假牙中，「警察看到我就突然衝過來，只因為我臉紅，就懷疑我喝酒，對我進行逼車、壓制、要求進行酒測！」王男反駁，當時他主動走白線，來回共20公尺給警方看，並無不能安全駕駛之情形，但警方卻拿出酒測器堅持要他吹，前面吹了3次都沒有反應，「後來警察就叫我嘴皮咬住呼氣器，第四次剛好夾住假牙縫隙，結果就有反應！我剛下立即表示是假牙因素，不是身體裡的酒氣，要求重測！」

但警方認為，執法過程中有秘錄器可佐證並無不當，測前還提供王男漱口杯水，其測後酒測值仍達0.25 mg/L，顯已超標，因此立即依公共危險罪嫌送辦。一審法官審酌案情後，判處王男有期徒刑2個月，併科罰金3萬元；但王男不服，提出上訴。台南高分院審酌兩造說詞後，認為警方執法過程並無不當之處，且王男罪證明確，因此維持一審判決，駁回王男上訴，全案定讞。