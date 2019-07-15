接蛋糕訂單！奇葩客要求加「325隻魩仔魚」：這樣鈣質剛剛好...他傻爆眼

▲顧客要求蛋糕內要加325隻魩仔魚讓他超傻眼。（示意圖／ETtoday資料照）。

地方中心／綜合報導

這樣的要求你聽過嗎？一名蛋糕業者表示，日前有顧客用LINE訂購一個8吋的「魩仔魚蛋糕」，表示是老人家要吃的，還強調魩仔魚的數量要325隻，「這樣鈣質剛剛好」，讓他忍不住發文感嘆。不少網友看了貼文都傻眼，直呼「請他自己算好再來弄」。

「容我爆怨一下，現在的客人」，蛋糕業者在臉書社團「爆怨公社」發文並附上2張對話截圖，只見對話中顧客先是詢問，「你可以幫我做一個魩仔魚蛋糕嗎？八吋就好」，他見到訊息趕緊確認，「加下去打蛋糕嗎？做成鹹的嗎？」。

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顧客立馬回應，「鹹的，老人家要吃」，沒多久後，顧客再補上一句，「你魩仔魚幫我用325隻就好，這樣鈣質剛剛好」，這樣的特殊要求讓他超傻眼！

PO文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言「請客人自行數好325隻」、「他吃的時候會認真數嗎」、「我突然覺得客人說要加10顆冰塊很幸福了」、「怎麼覺得是在整人啊」、「一顆蛋糕8700元問他買不買」、「30678隻多出來的是店內贊助的」、「「跟他說還會幫他去頭去尾去內臟，一兩4萬8時價，隨著黃金價格波動」；還有網友忍不住調侃，「再幫我去頭去尾，肚子順便挖乾淨」、「要記得去刺喔⋯⋯老人家要吃的，怕噎到嘿」。

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