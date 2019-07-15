遇「狂按喇叭+2度逼車」！他急閃躲...下秒驚見貨車男猛揮OO　全車嚇壞尖叫

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遇「狂按喇叭+2度逼車」！他急閃躲...驚見貨車男疑猛揮鐵鎚　全車嚇壞尖叫

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突發中心／新北報導

新北一名葉姓駕駛日前帶家人出遊，返家時行經台64線碰上一台貨車數度逼車，貨車駕駛甚至還拿出疑似鐵槌的物品作勢砸車，嚇得一家人驚叫連連，葉姓駕駛只好趕緊避開，沒想到下了匝道，對方竟還追了上來，直到葉姓駕駛小舅子下車表明已報警，貨車駕駛才罷休！

▲▼貨車逼車，鐵鎚砸車。（圖／東森新聞）

▲葉姓駕駛載著一家人卻碰上貨車惡意逼車。（圖／東森新聞）

葉姓駕駛13日晚間6時許行駛在台64線往中和方向，後方突然傳來一陣喇叭聲，接著一台貨車便從右側出現，逐漸朝轎車逼近，車內乘客都被嚇出了一身冷汗。接著只見貨車停靠在路肩，貨車駕駛開啟車門貌似要下車與葉姓駕駛理論，但葉姓駕駛決定不予理會載著一家人離去。

但葉姓駕駛萬萬沒有想到，開車接近板橋出口時，貨車竟又追了上來，還從左側逼車，更直接將車輛停放在車道上，擋住葉姓駕駛的去路，對方更下車從車斗內拿出疑似是「鐵鎚」的物品直接朝轎車揮了過來，瞬間嚇壞全車人，葉姓駕駛為了保護一家人的安全，只好立即切換車道，避開貨車駕駛。

▲▼貨車逼車，鐵鎚砸車。（圖／東森新聞）

▲▼貨車駕駛從車斗中拿出疑似鐵槌的物品作勢砸車。（圖／東森新聞，下同）

▲▼貨車逼車，鐵鎚砸車。（圖／東森新聞）

貨車駕駛的囂張行徑讓葉姓駕駛決定不再容忍，立馬將車輛開下匝道停靠路邊，並報警處理；此時，貨車駕駛疑似一路尾隨，竟又再次將貨車停在轎車前方，直至葉姓駕駛小舅子下車告知已報警，才悻悻然離去。

針對這起案件，警方表示，如果確定貨車有構成強制罪嫌，可移送檢方偵辦。（來源：東森新聞）

▲▼貨車逼車，鐵鎚砸車。（圖／東森新聞）

▲葉姓駕駛小舅子下車表明已報警，貨車司機才罷休。（圖／東森新聞）

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關鍵字：逼車,貨車,匝道,鐵鎚

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