反送中「沙田遊行」爆衝突！　港警遭示威者「咬斷手指」濺血

▲警員手指濺血。（圖／翻攝fb／傑出男關公／向香港警察致敬）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》風波不斷，示威者昨（14）日再度發起「沙田遊行」，拆除警方封鎖線膠帶，並且佔領鄉事會路、源禾路交界。到了晚間，警方在進行清場時，仍有抗議者不願離去，引起警民大衝突。據悉，有11名警員受傷，其中，還有人因此而斷指濺血。

據了解，昨日晚間警方進行清場舉動，引起示威者不滿，便開始朝警方丟擲雨傘及水瓶，現場氣氛一度緊張。據《香港電台》報導，沙田遊行結束後，示威者及警察在新城市廣場內爆發衝突，造成多名抗議者、警員及記者都受了傷。此外，在衝突爆發的過程中，警員除了被一群示威者包圍毆打，甚至還有人被咬斷手指。

▲警察的手指被示威者咬斷。（圖／翻攝fb／傑出男關公／向香港警察致敬）

該名持著圓盾牌的便衣警員右手無名指被咬斷，當場濺血，甚至隱約能看見白骨。而其他警員則立即將受傷同事護送到安全的地方，並且不斷大喊「快叫救護車」；據悉，目前已有11名警員因此受傷。除此之外，還有另一名警員也被鉗子夾斷手指；隨後，警方將20男17女當場拘捕。

不過，在事發之後，有許多香港網友在連登討論區上還原真相指出，當時警察意圖動用私刑，想從後方插眼，而市民為了自保，才用力咬著對方手指。據悉，昨日現場混亂，有人被扯爛上衣，還有人倒地，必須用氧氣罩協助呼吸，甚至有多名記者疑似被物品砸中受傷。

▲示威民眾為了自保，用力咬著警員手指。（圖／翻攝fb社團「香港突發事故報料區」）

此外，這場由網友接力舉辦的「沙田遊行」獲得了不少人響應，主辦方也宣布昨日遊行多達11.5萬人；而該遊行則維持「五大訴求」，包括撤銷對示威者的控罪、取消暴動定性、追究開槍責任、撤回修例，及實行真雙普選等。