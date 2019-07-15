翻出10年前潮鞋！他重穿出門「鬧區秒分手」2隻全爆　網笑炸：冷宮復仇記

▲原PO翻出舊鞋，意外被鞋子逆襲。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

大掃除的時候，總會翻出許多舊物。一名男網友日前在打掃家裡，就找到一雙10多年沒穿的鞋子，心想不要浪費，不僅沒有把舊鞋丟了，還重新「寵幸」它，結果卻被鞋子逆襲，讓原PO直呼，「不該給他機會的」。看到照片後，其他人紛紛笑噴，「冷宮的復仇」、「鞋子心裡OS：等了十年，終於等到這一天了。」

這位男網友日前在臉書《爆怨公社》貼文，說他打掃家裡，意外翻出10多年沒穿的鞋子，「本著不要浪費的心態今天穿舊鞋出門，結果你是這樣回報我？」接著他貼出一張照片，只見原PO買的是某知名運動品牌的潮鞋，雖然是10多年前的鞋子，鞋面都已經泛黃、變舊，但款式感覺依然不失流行。

請繼續往下閱讀...

不過照片中，原PO拍下的是左腳，但畫面上卻還有2個左腳的形狀，仔細一看才發現，原來右邊的根本不是鞋子，而是鞋子的鞋底。因為男網友把這雙鞋放了10年，鞋子的膠應該早就變質不黏了，所以一穿出門馬上解體。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲被打入冷宮的鞋子，總算找到機會報仇了啊！ XD（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也在留言處透露，鞋子還選在鬧區跟他分手，而且一次兩隻，想必是計劃好了，忍不住大嘆「不該給他機會的」、「我已經出門一陣子了才跟我鬧脾氣，真是小淘氣」，還提到穿它們出門的動機，「我以為被我丟掉了，結果還在，想說穿出去試試就……」

看到這一幕，其他人紛紛笑噴，「現在鞋子都會這招」、「讓您知道什麼叫深宮怨婦的恨」、「他等了10多年，終於等到機會弄你了」、「被遺忘了10多年當然懷恨在心」、「鞋子心裡OS：等了10年，終於等到這一天了，哈哈哈！鞋子復仇記」、「鞋子報仇，10年不晚」、「冷落我10年，我讓你一秒記住永遠。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！