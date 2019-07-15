影／罷韓連署突破13萬！　發起人批韓帶職參選：不辭的話會越燒越旺

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

國民黨總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜確定出線，將代表國民黨角逐2020總統大位，他15日向高雄市政府請假北上、親自參加民調公布記者會，然而策劃罷免韓國瑜的「公民割草行動」和「Wecare高雄」也在同一天下午來到高市府鳳山行政中心，宣布「罷韓連署書」突破13萬份！

▲公民團體到高市府鳳山行政中心，宣布罷韓連署突破13萬份。（圖／記者賴君欣攝）

根據高市府表示，韓國瑜在民調公布日這天已經請好全天事假、親自北上迎接初選結果，然而此舉引來高雄市議員不滿，紛紛喊話要韓國瑜「辭掉高雄市長」；策劃罷免韓國瑜的「公民割草行動」發言人張書維表示，罷韓連署書預估在這周就能突破15萬份，距離12月25日前達標30萬份的目標已經過半。

▲公民割草行動發言人張書維。（圖／記者賴君欣攝）

張書維指出，罷韓連署速度遠遠超乎他們預期，顯示高雄市民已經受不了韓國瑜「無心市政又落跑」，如果韓國瑜堅持不辭職，相信這股罷免他的力量會越燒越旺、「進而影響總統選情」。

「Wecare高雄」發起人尹立則說，韓國瑜已經清楚表態，自己會帶職參選，「但他周周去造勢、說要平日專心市政、假日選總統，結果今天星期一又請假」，尹立認為，大家太相信韓國瑜講的話，「他開的政策支票、就是一直在騙騙騙」，接下來到明年一月，一定會更忙於大選，怎麼有辦法專心市政呢？

「韓國瑜就是一個騎牆派，不可能放下高雄既有的行政資源」，尹立痛批，既然韓國瑜不願辭職，那麼罷韓行動一定會繼續下去。

▲「Wecare高雄」發起人、同時也是前高雄文化局長尹立。（圖／記者賴君欣攝）