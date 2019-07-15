韓國瑜出戰2020　陳致中嗆「阿莎力一點，放高雄一馬」

▲高雄市議員陳致中嗆韓國瑜「阿莎力一點放過高雄」。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪正達／高雄報導

國民黨初選民調公布，韓國瑜確認出戰2020，消息傳回高雄引起綠色政界譁然，民進黨市議員陳致中表示，高雄市民已成了另類受災戶，並舉出政見跳票、經濟未好轉、登革熱疫情惡化等例子，認為韓正式參選後只會讓情況更變本加厲，呼籲韓「阿莎力一點」放過高雄一馬，別再霸佔市府資源，並利用市府舞台為自己的選舉加分。

陳致中表示，作為總統參選人，韓市長必須對他的中國政策說明清楚，許多人懷疑他處理兩岸事務的心態與能力，這無疑將成為他挑戰總統大位的阿奇里斯之腱，這場大選很清楚將是台灣主體路線對上中國代理人路線，民進黨籍蔡英文總統的主張很清楚，拒絕一國兩制，絕不屈服中國，台灣是一個主權獨立的國家，相比踏進中聯辦見習接受一國兩制、對香港人民反送中冷漠以對的韓國瑜，還在迷信韓式發大財、台灣安全、人民有錢的市民朋友，「現在趕快醒過來還是來得及的。」

陳甚至抨擊，韓國瑜不僅無法讓你發財，還會讓台灣變香港、變澳門、變圖博、變新疆，讓台灣人淪為維吾爾族悲慘無下限的地獄，並同時呼籲台灣人，「趁我們還能投票，千萬要投對黨、投對人，投錯了可不是傷心流淚、懊悔受騙而已，許多高雄市民此刻悔恨2018年九合一選舉中誤信韓國瑜而投錯了票」，並強調「如果總統大選再重蹈覆轍，那就是親手把我們的國家送到北京牌絞肉機絞成碎片，永遠無法再回來」。