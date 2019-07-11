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世紀鋼構違法回填10多公頃農地　遭市府重罰30萬

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▲世紀鋼構在農地違法回填營建廢土堆置材遭重罰。（圖／記者楊熾興攝）

▲世紀鋼構在農地違法回填營建廢土堆置材遭重罰。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府聯合小組11日針對股票上市世紀鋼構公司購入10餘公頃農地違法回填使用，依違反區域計劃法祭出30萬元重罰，並限期恢復原貌，若1個月後仍不改善將連續處罰並移送法辦。

▲桃園市府聯合小組對世紀鋼構違規填土面積範圍作確認。（圖／記者楊熾興攝）

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▲桃園市府聯合小組對世紀鋼構違規填土面積範圍作確認。（圖／記者楊熾興攝）

桃園市議員歐炳辰接獲居民陳情，世紀鋼構公司為擴廠所需大量搜購低窪農地，並以營建廢土非法回填墊高農地，再以瀝青覆蓋堆放大量鋼材，不但破壞了原有農路和排水系統，更造成金湖里、廣興里居數百戶飽受淹水之苦。

▲歐炳辰要求市政府單位追查世紀營建廢土來源和流向。（圖／記者楊熾興攝）

▲市議員歐炳辰要求市政府單位追查世紀營建廢土來源和流向。（圖／記者楊熾興攝）

桃園市政府地政、水務、農業、環保等局組成聯合稽查小組，就世紀違法使用用農牧地、水利地進行比對查察，發現廣興里埔頂段等多筆土地超過10公頃以上農牧用地，均遭其違法回填，並作為堆置鋼材之用，違反區域計劃法21條，處以30萬元罰款，並停止非法使用和限期恢復原貌，含清除回填土方，若1個月後拒不改善除可連續處罰外，亦將移送法辦。

歐炳辰也針對世紀鋼構以營建廢土回填，造成中山路和民宅２度淹水，卻未提供土方來源和流向亦未申請更是違法，要求市府單位繼續追查，不要讓違法廠商繼續危害地方。

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關鍵字：世紀鋼構,違法,回填,農地,重罰

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