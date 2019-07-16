評韓國瑜帶職參選「負責任」　游淑慧：市政才是考驗與包袱

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選白熱化，隨著藍綠候選人確定，仍未表態的台北市長柯文哲動向受矚。台北市議員游淑慧16日針對針對高雄市長韓國瑜引發帶職參選的議題表示，「這當然是炒作的議題」，帶職參選不一定是助力，也有可能是阻力，不管是柯文哲或韓國瑜帶職參選，市政反而成為重要的考驗。

對於帶職參選，游淑慧直言，「這當然是炒作的議題」，因為有人去年才選上市議員，今年也帶職參選立委，而且過去很多立委也是帶職參選縣市首長，既然法律沒有明定，那就是個人選擇的問題。

游淑慧還說，帶職參選不一定是助力，也有可能是阻力，蠟燭兩頭燒，還有市政議題要顧，如果八到十月有颱風、登革熱或淹水，不管是柯文哲或韓國瑜帶職參選，市政反而成為重要的考驗，要同時面臨市政的檢驗跟市政的包袱，辭掉才是不負責任，難道要馬上進行補選工作？三個月的空窗期要找誰究責？帶職參選才是負責的表現。

游淑慧指出，目前找不到柯文哲不選2020的理由，卻有許多促使他參選的理由，包括民意如流水、不上舞台怎麼聚焦鎂光燈等，對於國民黨來說，三腳督「天下亂局勢大好」，當所有選票緊繃時，對國民黨選情比較有幫助，而對台北市議員來說，心情像當年台大醫院醫生，希望趕快把柯文哲送走。

游淑慧也分析，柯文哲一定會壓到最後一刻，才會說清楚講明白，一直保持模糊態度，他就可以每天上媒體，如果晚一天宣佈，他面臨的檢驗跟考驗就會晚一天到來，不過，在宣佈之前，大家都已經看到，柯文哲全省固樁、佈樁，因為相較藍綠，他最大弱勢就是沒有組織，建立各個地方的柯友會，就是在串連組織。

另外，柯文哲批評台灣如明朝末年，流寇四起，朝廷無力進剿，對此，游淑慧表示，柯文哲若覺得總統蔡英文是明朝崇禎皇帝話，那他覺得自己是什麼，本來崇禎帝的盟友是清兵，最後入關把明朝吃掉？還是自己是家賊吳三桂？或是流寇頭闖王？相信他心裡已有歷史定位。