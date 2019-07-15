快訊／韓國瑜出線「四大感謝」：高雄市長的責任絕對不會懈怠

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1963 票 75.04 % 653 票 24.96 % 總計 2616 票。

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選民調15日公布結果，高雄市長韓國瑜以總支持度44.805%大勝郭台銘17個百分點，黨主席吳敦義上午11時主持民調公布記者會，韓國瑜親自出席。

韓國瑜致詞時表達「四個感謝」，第一，感謝所有支持韓國瑜的好朋友、庶民大眾，這一個多星期的初選民調，好多支持者都是堅持著幫忙韓國瑜守電話，堅持信念，一直不離不棄的幫助韓國瑜。第二，他感謝黨中央，以及吳主席忍辱負重，舉辦公平公正公開的初選。

第三，韓國瑜接著感謝其他四位一起參加初選的戰友，他說，從郭台銘身上，我們看到堅毅不拔奮鬥精神；從朱立倫身上，我們看到一個論述家，口才好、學識豐富而且浩然之氣；周錫瑋永遠陽光歡樂、言之有物、發人深省；從張亞中身上，我看到「渾厚」兩字，學識非常好。「非常感謝這四位黨內朋友，豐富了黨內的初選，激盪彼此思考，也讓我學到非常多。」

最後，韓國瑜還表示，他們這段期間的重要論述，我會請人來整理有可行性的部分，相信五人在思想精神上融成一體共同推動。最後，他也感謝高雄市民給我這個機會，「高雄市長的責任絕對不會懈怠，我會全力衝市政，承諾市民的會全力以赴。」

▼國民黨初選民調公布記者會，韓國瑜親自出席。（圖／記者李毓康攝）

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