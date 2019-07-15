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高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信

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記者柯沛辰／高雄報導

高雄大社果菜市場割頸案急轉直下，19歲鄭姓女子不滿母親反對交往，教唆韓姓男友殺害母親。警方逮到2人時，鄭女當場崩潰大哭，看似完全不知母親身亡，引發外界同情。不過，橋頭地院14日證實，鄭女經法官詢問後，坦承教唆殺害母親。另外，鄭女案發前不僅傳訊提醒男友「把機車藏好」，還幫忙通報母親行蹤，恐怖反差令人不寒而慄。

根據警方調查，鄭女13歲就透過網路聊天結識韓男，雙方情纏7年，直到1年多前才正式交往，打算明年2月步入禮堂。不過，由於鄭女是家中獨生女，被雙親視為掌上明珠、愛護有加，所以母親一見韓男整天無業在家上網，不僅極力反對2人交往，還曾出言嘲諷韓男外型「又黑又小」，種下殺機。

▲▼高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信。（圖／東森新聞）

▲高雄果菜市場割頸案新進展，死者女兒坦承教唆男友殺害母親。（圖／東森新聞）

案發當天13日上午8點15分，46歲王姓母親和女兒到大社果菜市場買菜，卻遭韓男埋伏行刺，一刀插進下顎，當場身亡。行兇後，韓男騎車逃逸，還不忘拉著鄭女私奔，但短短3小時後就在男方楠梓區住處落網。當時鄭女聽到母親死訊，當場崩潰痛哭，一度讓外界以為她事前毫不知情，但隨著細節一步步曝光，最新案情讓外界跌破眼鏡。

檢警查閱2人手機對話紀錄，發現鄭女不僅在案發前數度通報母親行蹤，還叮囑韓男「要把機車藏好」，懷疑小倆口早有預謀，還一度想刪除對話紀錄，因此13日晚間緊急將鄭女轉列殺人案共犯，向法院聲請羈押。橋頭法院認為，情侶有逃亡、湮滅證據及串證之虞，裁定羈押禁見。

▲▼高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信。（圖／東森新聞）

▲高雄橋頭地院庭長黃宗揚。（圖／東森新聞）

高雄橋頭地院庭長黃宗揚14日證實，「被告鄭姓女子經法官訊問後，坦承有教唆韓姓男子殺害其母親，並且有相關證人的證述，以及相關的監視錄影內容、手機對話內容可以證明，足認為她涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。」

黃宗揚指出，犯前兩個人的對話紀錄中，鄭姓女子還有提醒韓姓男子「車輛要藏好，不要被發現」，明顯有躲避追緝的意思。

▲▼高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信。（圖／東森新聞）

▲死者丈夫聽聞消息很錯愕，哭了一整夜，始終堅信女兒不可能涉案。（圖／東森新聞）

鄭女父親聽到消息難以接受，不敢相信女兒竟然如此兇殘，起初對著鏡頭表示，「有可能嗎？不可能，不可能，我覺得不應該是這樣子」，卻徹夜未眠，整整痛哭了一個晚上，至今仍積極想替女兒尋求法律協助。

鄭女爺爺說，平時母女倆也同進同出黏在一起，兒子也只生了這麼一個孩子，所以從小到大都很疼愛，事發後還哭了一整個晚上，現在小倆口說要結婚，「（嫌犯）卻把岳母殺死，這樣的愛情路是要怎麼走下去？」

▲▼高雄男1年結21次婚！7年戀遭阻「刀插下顎」準岳母亡　19歲女聽訊崩潰。（圖／翻攝臉書）

▲韓姓男子戀情遭阻，「刀插下顎」殺害準岳母。（圖／翻攝當事人臉書）

鄰居表示，母女倆早上出門時還有說有笑，平時出去2人也都是一起，「她們母女好像連體嬰一樣」，但後來韓男常常來找鄭女，都是徘徊在鄭家附近，望著2樓等到女方下來。

從小倆口臉書上可以見到，2人愛得濃烈，經常在臉書PO照片放閃，貼文不乏種種甜言蜜語，像是「好想跟我愛的人再見面，也想好好在一起一輩子幸福」、「老婆我永遠愛你，永遠只等待我愛的人」、「老婆我不會讓你離開我的」，羨煞不少人，不料如今卻是悲劇收場，還鬧出人命，讓左鄰右舍不勝唏噓。

▲▼高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信。（圖／東森新聞）

▲2人手機對話紀錄露餡，雙雙遭羈押禁見。（圖／東森新聞）

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關鍵字：弒母,割頸,殺母,情侶,高雄,大社

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