快訊／男刺死女友母！女友轉列殺人共犯　大社小情侶晚間聲押　

▲韓姓男子與女友在檢察官複訊後，雙雙遭到聲押。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄大社13日早上發生的兇殺案，韓姓男子因不滿女友母親阻擋交往，竟預謀在菜市場堵人，見女友母親現身後上前割頸後，便載走女友逃回家中。經專案小組深入追查後，在犯案3小時後循線將人逮捕，依殺人罪送辦，訊後一併將女友轉列殺人共犯，目前檢方已聲請羈押，14日再由法院召開羈押庭後裁定。

震驚社會的果菜市場凶殺案，兇手竟是自己女兒的男友，46歲的王婦因反對女兒和韓嫌交往，韓嫌選在母女倆到市場買菜時，拿出今早才買好的水果刀，刺往王姓婦人左臉頰，死者女兒見狀後往外跑走，但兇手緊追在後，兩人就在路上拉扯，兇手轉身跑去騎機車，此時，死者女兒蹲地疑似痛哭，接著兇手機車抵達她身邊將人載走，離開現場，死者女兒也表示自己是自願上車。

警方根據監視器，最後中午12點逮捕韓嫌住所逮到人，當時韓嫌父母也在家，也是經由韓嫌父母親幫忙進屋內，發現韓嫌和死者女兒兩人都在屋內，被逮過程韓嫌也相當配合，警方表示，兩人都很驚訝，不知會引發這麼嚴重的後果。

▼大社凶殺案現場 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



▲男殺死女友母，與19歲女友皆被聲押。（圖／翻攝臉書）