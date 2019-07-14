高雄弒母案／女兒驚爆涉「教唆殺人」　手機狂洩行蹤！全報男友知

▲鄭女透過通訊軟體不斷洩行蹤，涉嫌教唆男友殺母。（圖／翻攝臉書）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市大社區金龍果菜市場13日上午8時許爆發弒母血案，年僅19歲的鄭女透過網路結識21歲的韓男，進而相戀、交往，但這段戀情受到雙方家長反對，鄭女母親王婦態度更是相當堅決，韓男為此持刀割頸將王婦殘殺。如今隨著警方深入偵辦，案情隨之曝光，員警查閱2人通訊紀錄後，訝異地發現鄭女不斷透露母女倆行蹤給男友，涉嫌教唆殺害直系血親尊親屬，13日晚間緊急將鄭女轉列殺人共犯，全案正進一步釐清中。

警方調查，鄭女早在13歲就透過網路聊天結識韓男，2人情纏7年，直到近日才正式展開交往。由於鄭女為家中獨生女，父母對她都呵護有加，母親王婦更是護女心切，見韓男無業在家、整天上網，更是極力反對這段戀情，不料竟然因此惹來殺機。

▲韓男與鄭女結識許久，但2人竟只因戀情受阻，涉嫌預謀殺害王婦。（圖／翻攝當事人臉書）

13日上午8時15分，王婦與女兒買完菜後正準備回家，不料卻在停車場處遭到埋伏許久的韓男行刺，手持水果刀朝著王婦的頸部刺，造成其當場死亡。事後韓男騎著機車潛逃，還不忘帶上鄭女，直到3小時後才在韓男住處遭到警方逮捕。2人落網後才知道王婦死訊，鄭女情緒更是當場崩潰，痛哭不已。

原本鄭女遭逮時為列關係人，但隨著警方深入追查、調閱2人通訊對話紀錄後，驚訝地發現鄭女不斷將母女2人行蹤洩給男友知悉，更疑似早就知道男友已經備好刀準備行凶，懷疑2人早有預謀，且韓男可能受到女友指使，因此13日晚間緊急將鄭女轉列殺人共犯，並針對2人向法院聲請羈押。

血案曝光後，鄰居聞訊感到相當訝異，透露王婦母女倆感情相當要好，幾乎可以說是「每天黏在一起」，而父親對於這個獨生女也是疼愛有加，13日當天母女倆準備要外出買菜時，父親見狀還上前與2人閒聊，孰料這竟會是一家3人齊聚的「最後對話」。

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▲王婦買完菜後，旋即在停車場處遭到韓男持刀刺殺。（圖／記者洪靖宜翻攝）