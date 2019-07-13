撞擊瞬間曝光！「水泥車」國道追撞4車　6歲童滿身血慘死

社會中心／綜合報導

國道3號北上16.7公里處13日下午發生一起死亡車禍，一輛水泥預拌車駕駛疑似恍神，前方塞車卻完全沒有煞車減速，高速追撞前方4輛自自小客車。車禍總共造成4名小孩、1名老人送醫治療；其中一名6歲男童當場就失去生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。

最新曝光的影片可以看見，當時路段因為塞車的原因，所有人開始減速煞停，但後方一輛水泥車卻沒有察覺，沒有剎車高速衝入前方車陣，最前方一輛紅色轎車驚險閃過，但接下來的4車來不及反應全部撞上，造成4名小孩、1名老人輕重傷送醫急救。

▲水泥車沒有察覺塞車的情況，沒有剎車高速衝入前方車陣。（圖／東森新聞）

其中2輛黑色轎車的車頭、車身嚴重扭曲變形、車內物品也全部散落一地，這兩輛車其實是一對兄弟開車載家人要去宜蘭玩，怎料卻碰上重大車禍意外。一名6歲男童坐在後座首當其衝、頭部重創鮮血直流，醫護人員雖然拼命止血CPR搶救，但送醫後仍宣告不治。

另外一輛受波及轎車的駕駛表示，他放假要帶老婆、女兒回家探親，不料碰上車撞，孩子都嚇得不斷大哭，「國道三號轉到國道五號前，大約700、800公尺的時候，前面已經煞停，那我也跟著煞停，但在我煞停後大概兩三秒而已，（水泥預拌車）就撞上來。」

▲肇事的水泥預拌車有車頭毀損。（圖／東森新聞）

肇事的水泥預拌車有車頭毀損，整輛車外觀看起來還很新，車上沒有載運貨物，而駕駛酒測後也沒有酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查。只是車禍讓一家人開心出遊，如今卻天人永隔，家族旅行變了調。