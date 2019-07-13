剛滿18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩潰

▲周男生日當天離家出走。（圖／翻攝臉書社團木柵社團 - 友誼商店，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名周姓少年在10日滿18歲生日當天，僅留下錄音檔後就神隱，讓家人非常著急，在各大臉書社團PO文求協尋。警方13日下午在新店山區尋獲落水身亡的周姓少年，家屬到場指認時也直接崩潰痛哭。

「請大家幫幫忙！」有網友在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」、「木柵社團 - 友誼商店」等木柵、新店、中和社團PO文協尋，表示一名18歲的周姓少年身高約170公分、體重50公斤，在10日滿18歲生日這天留下錄音檔訊息，在中午沒帶手機、鑰匙等物品就離家出走。

家屬表示，周男沒有精神疾病，也沒和家人發生爭執，甚至與同學關係都沒有異狀，但聽了錄音檔才發現，他自認與社會格格不入，「自己沒什麼拿手 個性非常內向」，這才開始讓人緊張，立刻報警求救。

▲警方在山區發現落水身亡的周男。（圖／翻攝木柵社團 - 友誼商店）



據《聯合報》報導，新店警方展開追查，根據一名熱心的計程司機表示，有載著少年到新店的壁山派出所附近，隨後看到對方沿著大湖巷、鱷魚島的方向前進。

警方指出，13日立刻出動50多人上山協尋，在下午3時30分許接獲翡翠水庫管理局水警報告，發現落水身亡的18歲周姓少年，立刻通知家屬到場指認，也將依規定製作筆錄後，請檢察官相驗。

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