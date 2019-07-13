　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剛滿18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼剛滿18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩潰。（圖／翻攝木柵社團 - 友誼商店）

▲周男生日當天離家出走。（圖／翻攝臉書社團木柵社團 - 友誼商店，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名周姓少年在10日滿18歲生日當天，僅留下錄音檔後就神隱，讓家人非常著急，在各大臉書社團PO文求協尋。警方13日下午在新店山區尋獲落水身亡的周姓少年，家屬到場指認時也直接崩潰痛哭。

「請大家幫幫忙！」有網友在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」、「木柵社團 - 友誼商店」等木柵、新店、中和社團PO文協尋，表示一名18歲的周姓少年身高約170公分、體重50公斤，在10日滿18歲生日這天留下錄音檔訊息，在中午沒帶手機、鑰匙等物品就離家出走。

家屬表示，周男沒有精神疾病，也沒和家人發生爭執，甚至與同學關係都沒有異狀，但聽了錄音檔才發現，他自認與社會格格不入，「自己沒什麼拿手　個性非常內向」，這才開始讓人緊張，立刻報警求救。

▲▼剛滿18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩潰。（圖／翻攝木柵社團 - 友誼商店）

▲警方在山區發現落水身亡的周男。（圖／翻攝木柵社團 - 友誼商店）

據《聯合報》報導，新店警方展開追查，根據一名熱心的計程司機表示，有載著少年到新店的壁山派出所附近，隨後看到對方沿著大湖巷、鱷魚島的方向前進。

警方指出，13日立刻出動50多人上山協尋，在下午3時30分許接獲翡翠水庫管理局水警報告，發現落水身亡的18歲周姓少年，立刻通知家屬到場指認，也將依規定製作筆錄後，請檢察官相驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩
女大生那邊癢到爆：救我！醫一撥驚見「整片藍紋起司」臭襪味狂飄

關鍵字：新店,台北,木柵,落水,錄音檔,生日

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗「砍手男」抱瓦斯桶拒捕…又喝巴拉刈倒地狂吐　上銬後緊急送醫

快訊／桃園大園工廠大火！強風助濃煙沖天　消防隊開防火牆搶救

剛滿18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩潰

撞擊瞬間曝光！「水泥車」國道追撞4車　6歲童滿身血慘死

高雄男1年結21次婚！7年戀遭阻「刀插下顎」準岳母亡　19歲女友陪逃崩潰

果農駕駛農用車上山陷顛坡坑洞　警民同心協力助脫困

男駕車蛇行一路撞反光錐！警攔查發現腦中風　勸就醫救回一命

反對交往竟命喪女兒男友刀下！　鄰居憾：母女都是同進同出

日月潭派出所副所長開車急性心肌梗塞昏迷　2警CPR鬼門關救回

九旬翁失智無法自理　狠心女看護竟不顧生死丟在洗澡椅上逃跑

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人去兒童游泳池！

苗栗「砍手男」抱瓦斯桶拒捕…又喝巴拉刈倒地狂吐　上銬後緊急送醫

快訊／桃園大園工廠大火！強風助濃煙沖天　消防隊開防火牆搶救

剛滿18歲生日神隱！台北男留下「心酸錄音檔」失蹤3天…家屬見屍崩潰

撞擊瞬間曝光！「水泥車」國道追撞4車　6歲童滿身血慘死

高雄男1年結21次婚！7年戀遭阻「刀插下顎」準岳母亡　19歲女友陪逃崩潰

果農駕駛農用車上山陷顛坡坑洞　警民同心協力助脫困

男駕車蛇行一路撞反光錐！警攔查發現腦中風　勸就醫救回一命

反對交往竟命喪女兒男友刀下！　鄰居憾：母女都是同進同出

日月潭派出所副所長開車急性心肌梗塞昏迷　2警CPR鬼門關救回

九旬翁失智無法自理　狠心女看護竟不顧生死丟在洗澡椅上逃跑

「吻仔魚」是所有魚類的魚苗？漁家「猛抓一把」闢謠：區別很明顯

劉畊宏吊單槓「上下各掛1女兒」超狂！　46歲勇健畫面曝光…網驚：太強

「有人生病！」高雄巨蛋飢餓30臨時喊卡　上萬名學生被「請走」

瓊斯盃／中華藍打出感動力退伊朗　領隊陳建州「加菜」10萬獎金

苗栗「砍手男」抱瓦斯桶拒捕…又喝巴拉刈倒地狂吐　上銬後緊急送醫

影／迪麗熱巴飆唱《騎士精神》GG了！網一聽全崩潰：有夠難聽

快訊／桃園大園工廠大火！強風助濃煙沖天　消防隊開防火牆搶救

300架無人機點亮絢麗夜空萬人驚呼　盧秀燕：我們都愛台中

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人

暖到哭！羅志祥「霸氣摟入懷」摸頭拍背　淘汰成員淚訴：我盡力了

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

社會熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀..

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

教召未到！男辯「媽忘了」慘遭送..

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓..

即／國道3號連環撞　4小1大急..

曳引車追尾連撞4車　7歲男童不..

到警局得知媽死訊　女兒不停痛哭

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩..

割頸殘殺女友媽！黝黑男落網

高雄果菜市場女子遭砍搶救不治

即／苗栗街頭尾隨砍殺　男遭陌生..

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝..

竹科旁今晚送肉粽　路線曝光....

網戀情纏7年　女曾喊話殺母嫌

更多熱門

相關新聞

他畫承翰身影　網淚：生日快樂

本月3日，25歲鐵路警察李承翰因處理票務糾紛，遭到鄭姓乘客刺傷，失血過多而喪命，讓各界心疼不捨！其實今（12）日是他的生日，有網友特地畫出李承翰帥氣身影，轉贈給李爸李媽，盼望他在天上能夠安詳，讓網友暖哭了。

李承翰冥誕　同袍穿「兄弟」T恤齊聚

壽星應邀吃飯「結帳還幫分攤」網正反吵翻

鄰居小孩吵他登門　竟被飆罵神豬

靠「生日數字」算出你到底多花心！

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

逢甲大學宿舍變身高級飯店

信開腿招桃花　女信徒集體躺地等師父

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

帶走當花童失蹤　9歲妹遺體尋獲…父淚崩

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面