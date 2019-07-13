1日教召未到！苗栗男辯「媽媽太忙忘了」慘遭送辦　判決結果出爐GG

▲張男收到教召令後卻未依時前往指定營區報到，因此遭到檢方送辦。（示意圖／軍聞社）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗縣一名張姓男子為後備指揮部列管之後備軍人，原定於107年9月14日前往金鷹營區報到，接受為期1日的教育召集訓練，但當天張男卻無故未到，慘遭依法送辦。張男辯稱，教召前幾天他才剛從國外返家，再加上媽媽又太忙，忘了教召時間。苗栗地院法官認為，張男所言並非正當理由，因此依妨害兵役治罪條例判處有期徒刑2個月，可易科罰金，全案仍可上訴。

張男在警詢時辯稱，107年7月底時確實有收到教召令，上方清楚寫下應於同年9月14日前往金鷹營區報到，接受為期1天的教育召集訓練；但在教召前夕，他才剛從國外返家，雖然母親有口頭告知，但他因工作簽證要辦理延期，再加上媽媽又要照顧別人寄養的小孩，太過忙碌因此忘了教召時間，並非蓄意未到。

檢方認為所謂的「正當理由」，是指教召員遇有天災、重大生病等突發性不可抗力事件，導致無法前往指定營區接受教召；而張男的說詞僅是「忘記」，並不在「正當理由」涵蓋範圍內，因此依法向苗栗地院聲請簡易判決。

判決書指出，張男身為後備軍人，自應遵時接受各項動員召集、臨時召集、教育召集及點閱召集等法定義務，但張男在收到教召令後，竟選擇漠視、未依指定日期前往營區報到，實屬不該。法官審酌後，認為張男確實違反妨害兵役治罪條例，依法判處有期徒刑2個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案可上訴。