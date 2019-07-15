LIVE／總統初選民調拆封　韓國瑜11時現身國民黨、郭台銘暫神隱

記者徐政璿／台北報導

國民黨一連7天舉辦電話民調，黨中央15日上午11時舉行民調公布記者會，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。高雄市長韓國瑜14日深夜決定出席國民黨部記者會，鴻海集團創辦人郭台銘則在15日上午透過媒體群組宣布本日暫無行程。



國民黨初選參選人中，最先表態參選的是新北市長朱立倫，接著依序為孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋、鴻海集團創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜。民調於7月8日至14日舉行，共歷時7天，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，計分方式採黨內互比佔15%、黨外對比佔85%計算。

黨中央原希望五位參選人都能出席民調公布記者會，展現黨內團結氛圍，但僅韓國瑜、張亞中、周錫瑋親自出席，朱立倫將自行在辦公室舉辦記者會；原本也計畫召開記者會的郭台銘，15日上午透過媒體群組宣布本日暫無行程。

國民黨將完成史上最大規模的初選民調，為求公開透明，15日上午8時將進行總統初選民調資料拆封統計，並開放媒體拍攝；至於資料處理與加權統計作業則未開放媒體拍攝，但會全程直播，預定上午11時由吳敦義親自召開民調結果公布記者會。人選出爐後，國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

吳敦義14日也透過臉書表示，只要勝出的人全黨上下就會全力支持，他作為黨主席也一定會團結全黨打贏明年的選戰，唯一目標就是2020重返執政。

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）