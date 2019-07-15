公開「中國第一艘直升機航母」近照　陸網友疑洩密075攻擊艦

▲大陸網友在微博公開6張075型兩棲攻擊艦在建近照恐有洩密嫌疑。（圖／翻攝自「科幻江南故園」微博，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸一名網友近日在微博公開6張075型兩棲攻擊艦在建近照，同時配文「中國第一艘直升機航母」引發網路瘋傳。075攻擊艦被外界認為是解放軍未來專門為攻台而生的一大利器，由於陸官方尚未證實該型艦艇的存在，此時網友公開近照恐有洩密嫌疑。

075型兩棲攻擊艦是由中國船舶工業集團公司旗下的滬東中華造船集團有限公司進行建造，預計排水量為3.6萬噸，艦長250公尺、寬30公尺，可攜帶30多架直升機。外界認為，075型將讓解放軍海軍能在極短時間內將大量作戰部隊投送至登陸地區。

針對一名署名為「科幻江南故園」的網友在微博公開6張075型近照，滬東中華造船廠官微緊急在2日發布消息稱，該船廠已在6月29日舉行保密專題教育講座，並邀請上海市國家保密局主官授課，船廠中層以上主官、重點涉密人員共400人參與。

據了解，目前外界無法得知這名疑似洩密網友的具體情況，滬東中華造船廠也尚未公布詳情，但大陸媒體認為，該名網友恐會受到嚴厲處罰。

075型兩棲攻擊艦是中國首次自主建造的兩棲攻擊艦，估計其綜合實力與美國「黃蜂級」兩棲攻擊艦相當，甲板上將會搭載大量的直-8/18運輸機來保證運輸量，同時也會裝備更多的海軍版直-10武裝直升機支援作戰需要。美國《國家利益》曾分析，075型可望有助解放軍在爭議海域固權，並加入較小型的071型綜合登陸艦，用來執行攻台任務。

滿載排水量達2萬多噸071船塢登陸艦，能夠攜帶4艘726型氣墊登陸艇執行登陸作戰，短時間內便能將一個營級規模的海軍陸戰隊送上灘頭，並且具備攜帶2架大型直升機，進行垂直登陸任務，該艦是目前解放軍海軍登陸艦部隊的絕對主力。至於072型登陸艦則轉為執行奪取灘頭登陸場後的後續力量輸送任務，以發揮其載重量大、卸載時間快的優點。

▼解放軍075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）