　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

公開「中國第一艘直升機航母」近照　陸網友疑洩密075攻擊艦

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼大陸網友在微博公開6張075型兩棲攻擊艦在建近照，同時配文「中國第一艘直升機航母」，恐有洩密嫌疑。（圖／翻攝自「科幻江南故園」微博）

▲大陸網友在微博公開6張075型兩棲攻擊艦在建近照恐有洩密嫌疑。（圖／翻攝自「科幻江南故園」微博，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸一名網友近日在微博公開6張075型兩棲攻擊艦在建近照，同時配文「中國第一艘直升機航母」引發網路瘋傳。075攻擊艦被外界認為是解放軍未來專門為攻台而生的一大利器，由於陸官方尚未證實該型艦艇的存在，此時網友公開近照恐有洩密嫌疑。

075型兩棲攻擊艦是由中國船舶工業集團公司旗下的滬東中華造船集團有限公司進行建造，預計排水量為3.6萬噸，艦長250公尺、寬30公尺，可攜帶30多架直升機。外界認為，075型將讓解放軍海軍能在極短時間內將大量作戰部隊投送至登陸地區。

針對一名署名為「科幻江南故園」的網友在微博公開6張075型近照，滬東中華造船廠官微緊急在2日發布消息稱，該船廠已在6月29日舉行保密專題教育講座，並邀請上海市國家保密局主官授課，船廠中層以上主官、重點涉密人員共400人參與。

據了解，目前外界無法得知這名疑似洩密網友的具體情況，滬東中華造船廠也尚未公布詳情，但大陸媒體認為，該名網友恐會受到嚴厲處罰。

▲▼大陸網友在微博公開6張075型兩棲攻擊艦在建近照，同時配文「中國第一艘直升機航母」，恐有洩密嫌疑。（圖／翻攝自「科幻江南故園」微博）

075型兩棲攻擊艦是中國首次自主建造的兩棲攻擊艦，估計其綜合實力與美國「黃蜂級」兩棲攻擊艦相當，甲板上將會搭載大量的直-8/18運輸機來保證運輸量，同時也會裝備更多的海軍版直-10武裝直升機支援作戰需要。美國《國家利益》曾分析，075型可望有助解放軍在爭議海域固權，並加入較小型的071型綜合登陸艦，用來執行攻台任務

滿載排水量達2萬多噸071船塢登陸艦，能夠攜帶4艘726型氣墊登陸艇執行登陸作戰，短時間內便能將一個營級規模的海軍陸戰隊送上灘頭，並且具備攜帶2架大型直升機，進行垂直登陸任務，該艦是目前解放軍海軍登陸艦部隊的絕對主力。至於072型登陸艦則轉為執行奪取灘頭登陸場後的後續力量輸送任務，以發揮其載重量大、卸載時間快的優點。

▼解放軍075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

解放軍最新075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

ET快訊
溫網／詹詠然混雙奪冠　生涯第4座大滿貫冠軍入袋
即／國民黨初選民調晚間一結束　朱立倫秒直播嘆氣「還是做我自己
9歲女孩當花童竟變浮屍！監視器拍下詭異3人行　關鍵死因曝光
國民黨總統民調公布在即　「罷韓」連署書也宣布破13萬份
林鄭月娥爆數度請辭　英媒：北京要她先收拾好

關鍵字：075,兩棲攻擊艦,075型,攻台,直升機航母,解放軍,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

放棄下代艦載機爭奪？　殲-31新模型亮相巴黎不見2設計

壓制大陸霹靂-15　美國秘密研發射程200公里空空導彈

能遠距離發現F-35　殲-10部署永興島作戰半徑蓋南海

解放軍下代核航母模型曝光　甲板不見殲-20上艦

航母奶媽「呼倫湖艦」首度跟隨出島鏈　可支持遼寧艦20天高強度作戰

發光體呈現高空機動　巨浪-3試射疑安裝高超音速彈頭

川普登日本出雲級護衛艦　變身「真航母」只需三步驟

保證深潛水下600米　解放軍094A核潛艇已使用鈦合金

公開「中國第一艘直升機航母」近照　陸網友疑洩密075攻擊艦

蔡英文出訪...解放軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

1歲萌娃洗頭「深度睡眠」吵不醒 沖水嚇一跳...皺眉一下繼續睡

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

小薰穿禮服「先預習婚禮？」　鄭人碩：我要被砲轟了

《鱷魔》全片90分鐘「尖叫連連」　女主角使出洪荒之力求活命！！

公開「中國第一艘直升機航母」近照　陸網友疑洩密075攻擊艦

蔡英文出訪...解放軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號中斷　大陸北斗衛星趁機「補刀」

「妳是我的超級英雄」！美小粉絲寫信拿給蔡英文　附贈貓派畫像：謝保護台灣

市區驚見「孔雀」卡4樓外牆！他傻眼：怎麼上去的啊

林俊傑溫網朝聖…同框崔始源、白敬亭！　網驚指「後面有國際大咖」

蔡昌憲2個月減脂10.6%！油肚→精壯8塊肌　網推爆勵志差異：真的猛

想壞壞卻「臨洞就軟」看片也不硬　男哀怨：弟弟好像沒知覺...

快訊／萬華深夜槍響！男持刀砍警察　警開2槍還擊3人送醫

看到馬路有洞…爸爸立刻自掏腰包買材料　帶年幼女兒在烈日下「填補」

日本喝珍奶好難！他曝誇張排隊照崩潰：要等5小時　網笑：飛台灣比較快

快樂檸檬上半年營收11.05億元創史上新高 雅茗董座吳伯超：「要做茶界星巴克！」

安聯小小世界盃大安俱樂部衛冕U10　6球員赴德、星國受訓

新竹惡男痛毆2女一臉悔意　開完庭竟設局性侵家屬

軍武熱門新聞

鋼盔不能防彈！衝擊力就足以撞斷..

陸網友公開近照疑洩密075攻擊..

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號..

環時：陸遲早採取有限軍事行動

殲-20「蜂王」起手式同框4架..

美軍「蝰蛇」活躍近60年號稱戰..

巴國關閉領空　警告印度：把戰機..

共軍東南沿海演習　國防部：嚴密..

席亞洲：台軍買M1A2T對攻台..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

前蘇聯核子潛艇　輻射超標80萬..

央視曝紅旗-9重返南海回擊美國

首批S-400防空系統運抵土耳..

美秘密研發新空空導彈抗霹靂-1..

更多熱門

相關新聞

陸委會：解放軍演習針對出訪、軍售

解放軍14日上午在東南沿海等海空域進行演習，雖強調是根據全軍年度計畫作出的例行性安排，但陸委會仍認為針對性十足，於同日下午表示，共軍近日在「朱日和」、「東南沿海海空域」等例行演習，從過去以來其軍事作為與政治動機觀察，均藉機對台展現軍事恫嚇的針對性，時間點更在總統出訪及向美採購必要防衛軍備之際。

共軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握

才高調抗議！共軍今「東南沿海」軍演

美國會可能很快收到軍售F-16請求

鋼盔不能防彈！衝擊力就足以撞斷頸椎

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

老公偷吃！她學馭夫術「那邊塞一根OO」

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

即／初選民調結束　朱立倫秒直播

即／萬華深夜2槍響　男持刀砍警察

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

當花童竟變浮屍！9歲女孩死因曝光

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持徵求女孩同意

人夫沙灘上「黑森林探頭採蜜」　老婆曬太陽享受

登山會長魂斷南插天山　遺體搬抵登山口

韓國瑜請假北上　親自迎初選結果

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

1歲萌娃洗頭「深度睡眠」吵不醒 沖水嚇一跳...皺眉一下繼續睡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面