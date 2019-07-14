才宣布制裁對台軍售美企！　共軍今「東南沿海」海空軍演

▲解放軍駐港部隊日前軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

記者劉亭／綜合報導

近來中國官方不斷抗議美國對台軍售，更將制裁出口武器到台灣的美企。據微信公眾號「國防部發佈」7月14日消息，中國人民解放軍近日在東南沿海等海空域進行演習。此次演習是根據今年全軍年度計畫作出的例行性安排。

中國外交部12日宣布，由於美方向台出售武器違反國際準則，中方將對出口武器到台灣的美企進行制裁。《觀察者網》整理出可能被制裁的美企，例如設計M1A2主戰坦克的美國通用動力陸地系統公司(General Dynamics Land Systems)等。

央視13日評論指出，美國一方面承認世界上只有一個中國，一方面又通過「與台灣關係法」繼續與台灣進行官方往來。「美國企業參與對台售武，早已不是單純的商業銷售，而是嚴重損害中國國家主權、干涉中國內政的行為，中國對此絕不容忍。」

評論中也說道，「美國賣給台灣武器，真是想保障台灣安全嗎？當然不是！在美國，政府與軍火集團利益深度捆綁早已不是秘密。它把一些過時的武器高價賣給台灣，除了實施『以台制華』這一圖謀外，也是把台灣當成冤大頭和提款機，來滿足美國軍火商的利益訴求。」

大陸國防部日前也高調發聲明抗議，「台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。中方敦促美方信守承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述售台武器計劃，停止一切形式的美台軍事聯繫，以免給中美兩國兩軍關係造成進一步損害。中國軍隊有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂行徑，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權安全和領土完整」。