蔡英文出訪...解放軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握





▲解放軍軍演示意圖。（示意圖／翻攝自中國軍網）

政治中心／綜合報導

美國國務院日前批准價值約22.2億美元的對台軍售案，使大陸外交部在當地時間12日揚言，要對出口武器到台灣的美企進行制裁；事隔2日，大陸國防部發布位在東南沿海等海空域組織演習的消息，加上目前總統蔡英文正在進行為期12天的出訪，引發外界質疑有向台灣、美國警告意味。對此，國防部指出，該演習是年度例行性演訓，國軍均有效掌握與應處，請國人放心。

關於美國國務院在台灣時間9日批准M1A2艾布蘭戰車、刺針飛彈等對台軍售案，大陸外交部發言人耿爽於12日表示，此舉動嚴重違反國際法和國際關係基本準則，也違背了一個中國原則及「中美三個聯合公報」的規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，將對參與此次售台武器的美國企業進行制裁。

▲中共國防部發布東南沿海組織例行性演習消息。（圖／翻攝自中共國防部官網）

針對陸方揚言制裁售台武器的美國企業，總統府發言人丁允恭13日提到，中華民國有權利自我防衛，也有權利參與國際，對於蠻橫打壓的言論，台灣不會接受。但就在14日上午8時，中共國防部發布「中國人民解放軍近日在東南沿海組織例行性演習」消息，引發外界質疑，是不是和美對台軍售案有關。

對此，國防部14日表示，該演習是年度例行性演訓，對於共軍相關演訓動態，國軍均能有效掌握與應處，確保國家安全。國軍忠實扮演區域和平維護者角色，矢志捍衞國家自由、民主與主權；面對中共不斷進行的「文攻武嚇」，國軍除嚴密掌握臺海周邊軍事活動外，並持續強化關鍵防衛戰力，戮力戰訓本務、精實戰力，國軍絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，籲請國人放心。