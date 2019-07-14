　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

蔡英文出訪...解放軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍軍演示意圖。（示意圖／翻攝自中國軍網）

政治中心／綜合報導

美國國務院日前批准價值約22.2億美元的對台軍售案，使大陸外交部在當地時間12日揚言，要對出口武器到台灣的美企進行制裁；事隔2日，大陸國防部發布位在東南沿海等海空域組織演習的消息，加上目前總統蔡英文正在進行為期12天的出訪，引發外界質疑有向台灣、美國警告意味。對此，國防部指出，該演習是年度例行性演訓，國軍均有效掌握與應處，請國人放心。

關於美國國務院在台灣時間9日批准M1A2艾布蘭戰車、刺針飛彈等對台軍售案，大陸外交部發言人耿爽於12日表示，此舉動嚴重違反國際法和國際關係基本準則，也違背了一個中國原則及「中美三個聯合公報」的規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，將對參與此次售台武器的美國企業進行制裁。

▲▼解放軍發布東南沿海組織例行性演習消息。（圖／翻攝自中共國防部官網）

▲中共國防部發布東南沿海組織例行性演習消息。（圖／翻攝自中共國防部官網）

針對陸方揚言制裁售台武器的美國企業，總統府發言人丁允恭13日提到，中華民國有權利自我防衛，也有權利參與國際，對於蠻橫打壓的言論，台灣不會接受。但就在14日上午8時，中共國防部發布「中國人民解放軍近日在東南沿海組織例行性演習」消息，引發外界質疑，是不是和美對台軍售案有關。

對此，國防部14日表示，該演習是年度例行性演訓，對於共軍相關演訓動態，國軍均能有效掌握與應處，確保國家安全。國軍忠實扮演區域和平維護者角色，矢志捍衞國家自由、民主與主權；面對中共不斷進行的「文攻武嚇」，國軍除嚴密掌握臺海周邊軍事活動外，並持續強化關鍵防衛戰力，戮力戰訓本務、精實戰力，國軍絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，籲請國人放心。

ET快訊
魯蛇娶烏克蘭女神近況曝！老婆帶閨蜜「天天在家游泳」
正妹裸胸頭套狗鍊拍照！背景竟是中山一派出所
房東冷氣只裝客廳　他花不到200元「房間涼爽」：不擔心電費

關鍵字：國防部,台美軍售案,台灣軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

蔡英文出訪...解放軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號中斷　大陸北斗衛星趁機「補刀」

若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲早可預見的

鋼盔不能防彈！沒穿透死法更獵奇　網曝阿兵哥戴鋼盔真實作用

殲-20「蜂王」起手式　同框4架殲-6無人機測試系統融合

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

抓「高捷少女」頭撞3下嚇壞操偶師 韓國瑜錯愕倒抽氣：只是表達熱情

蔡英文出訪...解放軍東南沿海演習　國防部：嚴密掌握

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號中斷　大陸北斗衛星趁機「補刀」

若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲早可預見的

鋼盔不能防彈！沒穿透死法更獵奇　網曝阿兵哥戴鋼盔真實作用

殲-20「蜂王」起手式　同框4架殲-6無人機測試系統融合

大火吞噬燒毀！一家8口瞬間家沒了…落下五味雜陳淚　社會急救助

醉漢問「有沒有看到我朋友」　警勸早點回家…竟遭5人圍毆

姊弟吵架...他竟衝到學校對國中兒呼巴掌　虎爸：管教才打他

「一周吃飯+油錢1000元」新北OL：有人說我花很快！　省錢秘訣大公開

夏天何處去！六腳蒜頭糖廠化身闖關場地　KU夏蔗埕玩很大

鹹酥雞老闆冷嗆「沒達低消別買了」　媽為兒忍住...回家一查：列拒絕往來戶

恐怖按摩！藍鳥終結者休假去馬殺雞　按到手肘神經發炎

逛百貨「舊換新」！油頭男秒偷眼鏡　照鏡O型嘴爽飄走...網傻眼：人模人樣

影／月收入破萬人民幣 　湖南小伙「轉筆」神技網路爆紅

溫網／小威教練斷言　「喬科維奇比費納更強！」

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

軍武熱門新聞

鋼盔不能防彈！衝擊力就足以撞斷..

歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號..

巴國關閉領空　警告印度：把戰機..

美軍「蝰蛇」活躍近60年號稱戰..

環時：陸遲早採取有限軍事行動

殲-20「蜂王」起手式同框4架..

伍克振首位試飛經國號達9G試飛..

首批S-400防空系統運抵土耳..

席亞洲：台軍買M1A2T對攻台..

前蘇聯核子潛艇　輻射超標80萬..

憲兵配拋射式電擊槍癱瘓歹徒攻擊

美秘密研發新空空導彈抗霹靂-1..

殲-31總師：請耐心等待好消息

殲-31放棄下代艦載機爭奪？

更多熱門

相關新聞

才高調抗議！共軍今「東南沿海」軍演

近來中國官方不斷抗議美國對台軍售，更將制裁出口武器到台灣的美企。據微信公眾號「國防部發佈」7月14日消息，中國人民解放軍近日在東南沿海等海空域進行演習。此次演習是根據今年全軍年度計畫作出的例行性安排。

美國會可能很快收到軍售F-16請求

北京制裁對台軍售美企　國防部：台美是堅定盟友

殲-20「蜂王」起手式同框4架殲-6

北部海空駐軍發揮早期預警功能

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺人」

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

居民洗警水柱噴頭　萬名網友狂讚

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

18歲男生日就神隱！家屬見屍崩潰

《流星花園》葉莎近況曝光　為古天樂復出

非洲見台灣娃娃車　他滑街景傻眼

更多

最夯影音

更多

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面