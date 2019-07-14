陸委會：解放軍「例行演習」針對總統出訪、美台軍售

▲解放軍「朱日和」演習，背景神似總統府。（圖／翻攝央視、觀察者網）

記者蔡紹堅／台北報導

解放軍14日上午在東南沿海等海空域進行演習，雖強調是根據全軍年度計畫作出的例行性安排，但陸委會仍認為針對性十足，於同日下午表示，共軍近日在「朱日和」、「東南沿海海空域」等例行演習，從過去以來其軍事作為與政治動機觀察，均藉機對台展現軍事恫嚇的針對性，時間點更在總統出訪及向美採購必要防衛軍備之際。

▼解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

陸委會提到，中共政權對台不斷武力進逼與侵略的霸道行徑，已違反國際法和國際關係的和平基本原則，台灣人民堅決反對，「我們正告北京當局切勿輕舉妄動、藉口生事。」

陸委會指出，中共始終不放棄武力犯臺，今年1月2日習近平講話以來，中共當局更一再高調重複此一立場與強化作為，這是台海情勢緊張的主要原因，「面對共軍近年持續升高對台武力威脅，企圖迫我接受其片面政治主張，嚴重危害台灣人民生命財產安全，國際社會均高度質疑與譴責。」

陸委會強調，政府責無旁貸，將持續強化自我防衛能力，堅定捍衛主權與民主，並致力維護台海與區域的和平，絕不退卻屈服，「共軍演習及在台海周邊動態，我政府持續密切監偵掌握，國人完全可以放心。」

▼陸委會主委陳明通（圖／記者屠惠剛攝）