桃園壽山巖觀音寺董事長　市議員林正峰回鍋就任

▲前立委陳根德(左)肯定林正峰長年對廟務的推動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園龜山區市議員林正峰，再度回鍋擔任區內的壽山巖觀音寺董事長，於30日就職活動表示，服侍觀音佛祖已30多年，此次再度獲選第15屆董事長職務，是他的福份也是緣份。前立委陳根德也到場肯定林正峰長年對廟務的推動，並表示2020立委大選，獲國民黨徵召投入第一選區立委選舉，籲請信眾全力支持，贏得勝選。

林正峰曾擔任龜山鄉長、縣議員、立委等職務，在地方政壇實力雄厚。他說，建廟277年的壽山巖觀音寺，他有幸能擔任第6、7屆董事，以及第8、9屆董事長，28年前，他當選第8屆董事長時，當時的桃園縣長劉邦友鼓勵他這位年僅40歲的董事長認真把廟務管理好，他很欣慰服務觀山巖這30年期間，完成了壽山巖的古蹟修護工程、完成蓮花池、九龍壁、廟前廣場的興建工程等；擔任了三次五朝醮會主任委員，在觀音佛祖的護佑之下，都能圓滿完成醮會任務。

▲壽山巖觀音寺第15屆董事長暨董監事及信徒代表就職（圖／壽山巖觀音寺提供）

回顧他服侍觀音佛祖已30多年，此次臨危受命再度擔任第15屆董事長職務，除了感謝董監事和信徒代表們相挺之外，能全力侍奉觀音佛祖，認為是他的福份也是緣份。廣結善緣的林正峰，30日並自己出錢、席開51桌宴請各方人士，前立委陳根德、民政局長陳安吉、民政局長湯蕙禎、慈護宮董事長吳正宗等人士參加。

▲陳根德(左)表示，四年前選舉雖落敗，但服務一直都在。（圖／記者楊淑媛攝）

獲國民黨徵召、參選桃園第一選區(龜山區、桃園大檜溪一帶、蘆竹區)的前立委陳根德也向信眾表示，四年前選舉雖落敗，但服務一直都在，籲請信眾全力支持，贏得2020立委勝選。