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「半個紅月亮」盛夏月偏食7/17登場！　各階段變化時間表一次看

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▲▼月偏食。（圖／台北市天文館提供）

▲7月17日將出現「半個紅月亮」月偏食奇景。（圖／台北市天文館提供）

記者賴文萱／台北報導

盛夏「月偏食」天象7月17日登場，這是台灣今年唯一可見的一場月食！氣象局指出，該日凌晨至清晨將發生月偏食，在天候許可時，台灣各地於凌晨的西方天空，將可見到月面逐漸有缺角而後月沒的月沒帶食現象。

氣象局表示，本次月偏食於台灣時間17日2時42分由「半影食始」揭開序幕，皎潔的月面自東稍偏北側逐漸略微黯淡，起初目視不易察覺，而後逐漸明顯；偏食開始於4時1分「初虧」，此時明顯可見月面的東北側開始有缺角，之後缺角逐漸擴大；5時31分「食甚」，是本次月食缺角最大的時候，缺角約佔月面的66%。

請繼續往下閱讀...

▲▼月偏食。（圖／中央氣象局）

▲7/17月偏食各階段時間表。（圖／中央氣象局）

由於台灣各地於5時15~31分間陸續月沒，這種月食過程中月沒的現象稱為月沒帶食，也因為月已沒入地平線，因此本次月食「食甚」及其後之偏食過程在台灣將無法見到。

氣象局進一步說明，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。下次月食將是發生於明 (2020) 年1月11日的半影月食，在台灣可見全部過程。

▲▼月偏食。（圖／中央氣象局）

▲月偏食地影橫截面圖。（圖／中央氣象局）

氣象局建議，由於本次月食發生時月球位於西方天空，因此民眾可選擇西方地平較無地物遮掩的地點觀賞。氣象局也提及，月食的觀測不需要利用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。

另外，台北天文館將與世界各地天文單位共同進行網路轉播與錄製，讓沒有早起的民眾也能一睹這難得天象。有關月食的詳細資料與轉播影像等，可參考天文館網站「網路天文館」之「天象預報」，網址：https://www.tam.museum

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關鍵字：月偏食,氣象局,氣象雲

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